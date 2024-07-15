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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 08:58

Какие грибы собирают в июле новосибирцы — рассекречиваем места для большого урожая

Какие грибы собирают в июле новосибирцы — рассекречиваем места для большого урожая

15 июля 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
В Новосибирской области вовсю идет сбор грибов, изучаем, какие можно найти сейчас и где это лучше делать.

Елена Гусева советует собирать клубнику в полях за Верх-Ирменью. А вот лисички в Колывани искать бесполезно. Зато обнаружен царь грибов — белый.

«Да такой как в сказке, богатырь-красавчик! Чистые грибочки. Радости „полные штаны“», — описала свои эмоции грибник.
Фото: Елена Гусева / vk.com/griby_novosibirsk

Такие белые грибы и лисички можно уже найти в Жеребцово.

Фото: Алёна Владимировна / vk.com/griby_novosibirsk

Лисички в большом количестве можно найти на острове Чингис в Обском море. По крайней мере, можно было найти, пока туда не пришли грибники пару часов назад.

Фото: Семен Пивкин / vk.com/griby_novosibirsk

Улов подосиновиков Ирины Васильевны отличается стабильностью.

«Позавчера четыре подосиновика, и сегодня тоже четыре на том же месте», — говорит сибирячка. Но где именно находится это место, она не указала.

Кстати, из-за жаркой погоды земляника быстро становится переспелой, так что поторопитесь на сбор.

Фото: Ирина Васильевна / vk.com/griby_novosibirsk

С маслятами у новосибирских грибников пока как-то не задалось.

«Маслята у нас начались… 90% червивого… На донышке собрала маслят в трехлитровом ведерке. Очень обидно, что гриб маленький, а уже червивый», — говорит Анна Ширман.
Фото: Анна Ширман / vk.com/griby_novosibirsk

Сейчас в Новосибирской области можно найти разные грибы на любой вкус.

«Грибы есть, но только сыроежки, много и червивых и хороши, нашла полянку маслят… Всего три подберезовика и даже один сырой груздь», — описала свой улов Таисия Яковлева.
Фото: Таисия Яковлева / vk.com/griby_novosibirsk
Своими уловами делятся новосибирцы в День рыбака — чей окунь больше?
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Грибы
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