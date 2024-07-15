Какие грибы собирают в июле новосибирцы — рассекречиваем места для большого урожая

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Елена Гусева советует собирать клубнику в полях за Верх-Ирменью. А вот лисички в Колывани искать бесполезно. Зато обнаружен царь грибов — белый.
«Да такой как в сказке, богатырь-красавчик! Чистые грибочки. Радости „полные штаны“», — описала свои эмоции грибник.
Такие белые грибы и лисички можно уже найти в Жеребцово.
Лисички в большом количестве можно найти на острове Чингис в Обском море. По крайней мере, можно было найти, пока туда не пришли грибники пару часов назад.
Улов подосиновиков Ирины Васильевны отличается стабильностью.
«Позавчера четыре подосиновика, и сегодня тоже четыре на том же месте», — говорит сибирячка. Но где именно находится это место, она не указала.
Кстати, из-за жаркой погоды земляника быстро становится переспелой, так что поторопитесь на сбор.
С маслятами у новосибирских грибников пока как-то не задалось.
«Маслята у нас начались… 90% червивого… На донышке собрала маслят в трехлитровом ведерке. Очень обидно, что гриб маленький, а уже червивый», — говорит Анна Ширман.
Сейчас в Новосибирской области можно найти разные грибы на любой вкус.
«Грибы есть, но только сыроежки, много и червивых и хороши, нашла полянку маслят… Всего три подберезовика и даже один сырой груздь», — описала свой улов Таисия Яковлева.