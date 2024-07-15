Коммунальщики после скандала в СМИ взялись за метлы возле ЛДС в Новосибирске

На кадрах видео хорошо заметно, что дождевым потокам, которые устремляются вниз, попросту некуда уходить. Ливневая канализация при строительстве дороги не была предусмотрена. Ситуация с выносом грязевого потока на дорогу повторится после следующего сильного дождя. А продолжающее размытие грунта по краю дороги неизбежно в будущем приведет к разрушению дорожного покрытия.