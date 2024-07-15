Коммунальщики после скандала в СМИ взялись за метлы возле ЛДС в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Кировском районе Новосибирска навели порядок на дороге для пешеходов, которая ведет от улицы Немировича-Данченко к ледовому дворцу спорта «Сибирь-Арена». Слой грязи, покрывавший асфальт, убрали на следующий день после того, как редакция Atas.Info обратила внимание на эту проблему.
«Из положительного — после вашей публикации и запросов сразу убрались и даже поставили две мусорки на пешеходном переходе. Но вопрос отвода воды, которая размывает грунт после каждого дождя, так и не решен», — сообщила местная жительница Олеся Гречко.
На кадрах видео хорошо заметно, что дождевым потокам, которые устремляются вниз, попросту некуда уходить. Ливневая канализация при строительстве дороги не была предусмотрена. Ситуация с выносом грязевого потока на дорогу повторится после следующего сильного дождя. А продолжающее размытие грунта по краю дороги неизбежно в будущем приведет к разрушению дорожного покрытия.
Редакция ждет ответа от мэрии, каким образом муниципалитет намерен искать выход из этой ситуации.