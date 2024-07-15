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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Пока не начались дожди, асфальт будет оставаться чистым

Коммунальщики после скандала в СМИ взялись за метлы возле ЛДС в Новосибирске

15 июля 2024, 07:04
Фото: предоставлено Олесей Гречко
Пока не начались дожди, асфальт будет оставаться чистым
Коммунальные службы после публикации Atas. Info убрали грязь с дороги, ведущей к «Сибирь-Арене», но ее продолжает размывать дождевыми потоками.

В Кировском районе Новосибирска навели порядок на дороге для пешеходов, которая ведет от улицы Немировича-Данченко к ледовому дворцу спорта «Сибирь-Арена». Слой грязи, покрывавший асфальт, убрали на следующий день после того, как редакция Atas.Info обратила внимание на эту проблему.

«Из положительного — после вашей публикации и запросов сразу убрались и даже поставили две мусорки на пешеходном переходе. Но вопрос отвода воды, которая размывает грунт после каждого дождя, так и не решен», — сообщила местная жительница Олеся Гречко.
В некоторых местах грунт размыт уже достаточно сильно

На кадрах видео хорошо заметно, что дождевым потокам, которые устремляются вниз, попросту некуда уходить. Ливневая канализация при строительстве дороги не была предусмотрена. Ситуация с выносом грязевого потока на дорогу повторится после следующего сильного дождя. А продолжающее размытие грунта по краю дороги неизбежно в будущем приведет к разрушению дорожного покрытия.

Редакция ждет ответа от мэрии, каким образом муниципалитет намерен искать выход из этой ситуации.

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