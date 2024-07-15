На труп в кустах наткнулся школьник в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Тело находилось на дереве, возле него стоял пакет с вещами.
В полиции Atas.info подтвердили обнаружение тела, уточнив, что личность погибшего еще не установлена. На вид ему 25 лет.
«Полиция проводит проверку», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
14 июля в районе парка «Арена» утонул молодой мужчина, который бросился на помощь тонущим детям. Их он спас, но сам не выбрался — его затянул водоворот. Его тело до сих пор не нашли.