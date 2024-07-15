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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:51

На труп в кустах наткнулся школьник в Новосибирске

На труп в кустах наткнулся школьник в Новосибирске

15 июля 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
На территории бывшего завода «Сибсельмаш» обнаружили труп мужчины, жуткую находку сделал школьник, который проходил мимо, сообщили правоохранители.

Тело находилось на дереве, возле него стоял пакет с вещами.

В полиции Atas.info подтвердили обнаружение тела, уточнив, что личность погибшего еще не установлена. На вид ему 25 лет.

«Полиция проводит проверку», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Так и не нашли тело молодого мужчины, который погиб, спасая детей в Новосибирске
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14 июля в районе парка «Арена» утонул молодой мужчина, который бросился на помощь тонущим детям. Их он спас, но сам не выбрался — его затянул водоворот. Его тело до сих пор не нашли.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#Полиция#Труп
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