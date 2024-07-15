Нападки ГК «ВИС» отбивает правительство Новосибирской области

Не так давно строитель начал распространять информацию о неких «непредвиденных расходах» в размере почти 900 миллионов рублей. Эти деньги якобы пошли на зарплату рабочим и расчеты с субподрядчиками. В министерстве строительства региона тут же парировали, что по договору эти затраты не должны превышать 3% от стоимости строительных работ.