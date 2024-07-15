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Нападки ГК «ВИС» отбивает правительство Новосибирской области

Нападки ГК «ВИС» отбивает правительство Новосибирской области

15 июля 2024, 11:06
Фото: 1MI
Концессионер строительства четвертого моста через Обь пытается «повесить» вину в неувязках со сдачей важного объекта на правительство региона.

Группа компаний «ВИС» продолжает попытки снять с себя вину в задержке со сдачей четвертого моста через Обь в Новосибирске и переложить ее на правительство региона. Полноценное движение по объекту обещали запустить к статусным молодежным соревнованиям по хоккею с шайбой, которые должны были пройти в столице Сибири зимой 2022 года.

Не так давно строитель начал распространять информацию о неких «непредвиденных расходах» в размере почти 900 миллионов рублей. Эти деньги якобы пошли на зарплату рабочим и расчеты с субподрядчиками. В министерстве строительства региона тут же парировали, что по договору эти затраты не должны превышать 3% от стоимости строительных работ.

Глава министерства Анатолий Костылевский отметил, что такая известная компания, как «ВИС» должна была учесть все риски. Чиновник указал на явные ошибки «ВИС»: компания не сумела укомплектовать штат стройки и нарушила все графики строительства.

В конце июня на стройплощадке моста побывал главный федеральный инспектор аппарата полпреда по региону Николай Буймов и депутаты разных уровней. В компании бодро отчитались о найденном взаимопонимании, и им было обещано всяческое содействие. Однако там забыли упомянуть, что перед этим мероприятием представители «ВИС» проигнорировали приглашение на сессию Горсовета.

11 июля областной депутат Вадим Агеенко предложил расторгнуть договор с «ВИС», но губернатор Андрей Травников, что такая идея даже не рассматривается, и вот как раз сейчас дополнительные соглашения будут одобрены, и мост удастся завершить в 2025 году.

Сейчас в Арбитражном суде рассматривается семь исков Минстроя области к Сибирской концессионной компании. Кроме того, в суде рассматривается и дело об обнаруженных Контрольно-счетной палатой региона нарушениях на три миллиарда рублей, касающиеся работ не соответствующих документам, или вовсе невыполненных, пишет Сибкрай.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Строительство#Правительство#Арбитражный суд#Контрольно-счетная палата#ГК ВИС#Мост через Обь
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