Первая спартакиада для участников боевых действий прошла в Новосибирской области

Среди участников Спартакиады «Спорт ради Жизни!» — участник СВО Андрей Ровенский, который выступал в пауэрлифтинге и по итогам соревнований занял второе место. Как отмечают специалисты, те участники, которые показывают хорошие результаты, могут быть включены в составы сборных команд. Для них будет организован тренировочный процесс, а также есть перспектива участия в различных соревнованиях.