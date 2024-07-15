Первая спартакиада для участников боевых действий прошла в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Состязания объединили 242 спортсменов с ограниченными возможностями и 30 участников боевых действий.
«Наша задача — как можно больше привлекать в паралимпийское движение участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Для этого мы пересматриваем и прорабатываем весь наш календарный план спортивных и физкультурных мероприятий», — отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
В программе Спартакиады среди ветеранов боевых действий были соревнования по гребле на тренажере (дистанция 500 метров), по плаванию, пауэрлифтингу (жим лежа). В общекомандном зачете Кубок победителей завоевала команда войсковой части 55433, второе место у команды Союза ветеранов боевых действий «Доброволец», третье место — у команды р. п. Кольцово. В личном зачете соревновались участники из Каргатского района, Бердска, Куйбышева и Новосибирска.
Среди участников Спартакиады «Спорт ради Жизни!» — участник СВО Андрей Ровенский, который выступал в пауэрлифтинге и по итогам соревнований занял второе место. Как отмечают специалисты, те участники, которые показывают хорошие результаты, могут быть включены в составы сборных команд. Для них будет организован тренировочный процесс, а также есть перспектива участия в различных соревнованиях.
Программа Спартакиады инвалидов включала в себя состязания по семи спортивным дисциплинам: легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, паралимпийское бочча, гребля на тренажере, шашки, шахматы, настольный теннис. В спортивных дисциплинах участники соревновались как в личном зачете, так и в командных (эстафеты) видах. По итогу на первое место поднялась команда из Новосибирска, на втором месте спортсмены из Бердска, а замкнули тройку призеров спортсмены из Искитима.
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области является одним из исполнителей проекта губернатора «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших увечья».
С начала реализации проекта заявки на получение физкультурно-оздоровительных услуг подали почти 500 участников СВО, им оказано около тысячи услуг