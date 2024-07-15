Подрядчик досрочно отремонтирует улицу Дачную в Новосибирске

По проекту подрядчик на участке от улицы Дмитрия Донского и до улицы Дуси Ковальчук исправит продольный и поперечный профили двухполосной дороги шириной в восемь метров при помощи метода фрезерования, уложит выравнивающий слой, а затем и новый асфальт. Кроме того, будут подняты дождеприемные колодцы и восстановлены пешеходные тротуары. Также в проект ремонта входит разбивка и благоустройство новых газонов, нанесение новой, качественной разметки на проезжую часть, замена пешеходных перильных ограждений и установка дорожных знаков.