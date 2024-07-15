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Подрядчик досрочно отремонтирует улицу Дачную в Новосибирске

Подрядчик досрочно отремонтирует улицу Дачную в Новосибирске

15 июля 2024, 06:55
Фото: atas.info
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел выездное совещание на месте ремонта улицы Дачной в Заельцовском районе города. Специалисты компании «Дорсиб плюс» пообещали открыть полноценное движение по улице досрочно, уже к концу июля.

Километровый участок дороги ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком работ является компания «Дорсиб плюс».

По проекту подрядчик на участке от улицы Дмитрия Донского и до улицы Дуси Ковальчук исправит продольный и поперечный профили двухполосной дороги шириной в восемь метров при помощи метода фрезерования, уложит выравнивающий слой, а затем и новый асфальт. Кроме того, будут подняты дождеприемные колодцы и восстановлены пешеходные тротуары. Также в проект ремонта входит разбивка и благоустройство новых газонов, нанесение новой, качественной разметки на проезжую часть, замена пешеходных перильных ограждений и установка дорожных знаков.

Сейчас подрядчик уже выполнил фрезерования дорожного полотна, уложил выравнивающий слой. На завершающем этапе находится установка бортового камня. Вскоре рабочие должны приступить к укладке основного слоя асфальта. По контракту, весь комплекс работ должны выполнить до 30 августа. Однако подрядчик «Дорсиб плюс» уверяет, что объект могут сдать досрочно — в конце июля.

Необходимо отметить, что каждый этап ремонта улицы Дачной находится под строгим независимым строительным контролем.

Фото: мэрия Новосибирска

Во время выездного совещания мэр Максим Кудрявцев также обсудил возможность ремонта остальных новосибирских улиц. Градоначальник назвал основную задачу на ближайшее время: большинство дорог необходимо в как можно более короткие сроки довести до нормативного состояния.

«К сожалению, этот вопрос мы пока решить не смогли, у нас пока только 75% дорог в норме, а нужно 85%. Необходимо дополнительное финансирование, мы уже определенную работу провели и изыскиваем средства — дороги будут ремонтироваться и дальше», — заявил Кудрявцев.
Фото: Мэрия Новосибирска

За весь период реализации нацпроекта в столице Сибири (он стартовал в 2017 году), на реконструкцию дорог было потрачено более 12 миллиардов рублей. В текущем году Новосибирск располагал суммой более миллиарда рублей на ремонт улиц в рамках БКД. Стоимость реконструкции проезжей части улицы Дачной составляет 64 миллиона рублей.

«На эти деньги мы ремонтируем 14 объектов, один из них — это как раз Дачная. Но затем областное правительство выделило городу еще 1,1 миллиарда рублей, и мы заключили контракты на ремонт еще 37 дорог. На некоторых объектах работа уже кипит. В планах мэрии до наступления осенней непогоды отремонтировать максимальное количество дорожных объектов», — уточнил Максим Кудрявцев.

К середине июля в Новосибирске продолжается ремонт на 19 километрах автомобильных дорог. Известно также, что в черте мегаполиса также будет отремонтировано 49 дорог, проходящих по частному сектору и 112 тротуаров.

Фото: мэрия Новосибирска
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#Юрий Фомиченко#Общество#Нацпроект#Дорожное строительство#Ремонт дорог#Безопасные качественные дороги
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