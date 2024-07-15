Подрядчик досрочно отремонтирует улицу Дачную в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Километровый участок дороги ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком работ является компания «Дорсиб плюс».
По проекту подрядчик на участке от улицы Дмитрия Донского и до улицы Дуси Ковальчук исправит продольный и поперечный профили двухполосной дороги шириной в восемь метров при помощи метода фрезерования, уложит выравнивающий слой, а затем и новый асфальт. Кроме того, будут подняты дождеприемные колодцы и восстановлены пешеходные тротуары. Также в проект ремонта входит разбивка и благоустройство новых газонов, нанесение новой, качественной разметки на проезжую часть, замена пешеходных перильных ограждений и установка дорожных знаков.
Сейчас подрядчик уже выполнил фрезерования дорожного полотна, уложил выравнивающий слой. На завершающем этапе находится установка бортового камня. Вскоре рабочие должны приступить к укладке основного слоя асфальта. По контракту, весь комплекс работ должны выполнить до 30 августа. Однако подрядчик «Дорсиб плюс» уверяет, что объект могут сдать досрочно — в конце июля.
Необходимо отметить, что каждый этап ремонта улицы Дачной находится под строгим независимым строительным контролем.
Во время выездного совещания мэр Максим Кудрявцев также обсудил возможность ремонта остальных новосибирских улиц. Градоначальник назвал основную задачу на ближайшее время: большинство дорог необходимо в как можно более короткие сроки довести до нормативного состояния.
«К сожалению, этот вопрос мы пока решить не смогли, у нас пока только 75% дорог в норме, а нужно 85%. Необходимо дополнительное финансирование, мы уже определенную работу провели и изыскиваем средства — дороги будут ремонтироваться и дальше», — заявил Кудрявцев.
За весь период реализации нацпроекта в столице Сибири (он стартовал в 2017 году), на реконструкцию дорог было потрачено более 12 миллиардов рублей. В текущем году Новосибирск располагал суммой более миллиарда рублей на ремонт улиц в рамках БКД. Стоимость реконструкции проезжей части улицы Дачной составляет 64 миллиона рублей.
«На эти деньги мы ремонтируем 14 объектов, один из них — это как раз Дачная. Но затем областное правительство выделило городу еще 1,1 миллиарда рублей, и мы заключили контракты на ремонт еще 37 дорог. На некоторых объектах работа уже кипит. В планах мэрии до наступления осенней непогоды отремонтировать максимальное количество дорожных объектов», — уточнил Максим Кудрявцев.
К середине июля в Новосибирске продолжается ремонт на 19 километрах автомобильных дорог. Известно также, что в черте мегаполиса также будет отремонтировано 49 дорог, проходящих по частному сектору и 112 тротуаров.