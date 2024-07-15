Покушение на экс-президента Трампа озолотило новосибирских продавцов футболок

Цены на футболки в Новосибирске взмыли вверх. Подорожали те предметы одежды, на которых изображены первые секунды после покушения на жизнь кандидата Трампа. Сейчас за только за одну футболку придется выложить 2 200 рублей. Ранее аналогичные предметы одежды стоили вдвое меньше.