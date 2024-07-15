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Деньги

Покушение на экс-президента Трампа озолотило новосибирских продавцов футболок

15 июля 2024, 02:20
Фото: 1MI
Деньги
В Новосибирске начали продавать одежду с принтами, на которых изображен момент покушения на кандидата в президенты США, соответствующие объявления появились на профильных сайтах.

Цены на футболки в Новосибирске взмыли вверх. Подорожали те предметы одежды, на которых изображены первые секунды после покушения на жизнь кандидата Трампа. Сейчас за только за одну футболку придется выложить 2 200 рублей. Ранее аналогичные предметы одежды стоили вдвое меньше.

Объявления о реализации одежды с принтом, на котором изображен Трамп, появились в Новосибирске через несколько часов после информации о покушении.

Напомним, что покушение на Трампа произошло накануне во время его выступления перед сторонниками. От фатального исхода кандидата в президенты США спасла случайность. Он успел повернуть голову, поэтому пуля прошла по касательной, задев только ухо. Стрелявшего ликвидировала секретная служба, обеспечивающая безопасность первых лиц.

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