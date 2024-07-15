Покушение на экс-президента Трампа озолотило новосибирских продавцов футболок

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Цены на футболки в Новосибирске взмыли вверх. Подорожали те предметы одежды, на которых изображены первые секунды после покушения на жизнь кандидата Трампа. Сейчас за только за одну футболку придется выложить 2 200 рублей. Ранее аналогичные предметы одежды стоили вдвое меньше.
Объявления о реализации одежды с принтом, на котором изображен Трамп, появились в Новосибирске через несколько часов после информации о покушении.
Напомним, что покушение на Трампа произошло накануне во время его выступления перед сторонниками. От фатального исхода кандидата в президенты США спасла случайность. Он успел повернуть голову, поэтому пуля прошла по касательной, задев только ухо. Стрелявшего ликвидировала секретная служба, обеспечивающая безопасность первых лиц.