Последствия тарана мотоциклом трамвая попали на фото в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
В Новосибирске произошло серьезное ДТП на улице Волховской. Мотоциклист врезался в вагон трамвая, следующего по маршруту №16. В настоящее время движение на участке временно не осуществляется. Водителей и пассажиров общественного транспорта просят отнестись с пониманием к временным затруднениям.
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.
В социальных сетях комментаторы негодуют из-за неаккуратного вождения мотоциклов жителями Новосибирска. Особенно людей удивляет тот факт, что по дорогам общего пользования передвигаются несовершеннолетние байкеры, не имеющие водительского удостоверения и не знающие ПДД.