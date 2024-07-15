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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 03:45

ГАИ

Последствия тарана мотоциклом трамвая попали на фото в Новосибирске

15 июля 2024, 03:43
Фото: 1MI
ГАИ
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, сообщают очевидцы аварии.

В Новосибирске произошло серьезное ДТП на улице Волховской. Мотоциклист врезался в вагон трамвая, следующего по маршруту №16. В настоящее время движение на участке временно не осуществляется. Водителей и пассажиров общественного транспорта просят отнестись с пониманием к временным затруднениям.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

В социальных сетях комментаторы негодуют из-за неаккуратного вождения мотоциклов жителями Новосибирска. Особенно людей удивляет тот факт, что по дорогам общего пользования передвигаются несовершеннолетние байкеры, не имеющие водительского удостоверения и не знающие ПДД.

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#Екатерина Боженович#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Мотоцикл
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