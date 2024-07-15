Последствия тарана мотоциклом трамвая попали на фото в Новосибирске

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.



В социальных сетях комментаторы негодуют из-за неаккуратного вождения мотоциклов жителями Новосибирска. Особенно людей удивляет тот факт, что по дорогам общего пользования передвигаются несовершеннолетние байкеры, не имеющие водительского удостоверения и не знающие ПДД.