Пьяный мужчина погиб под поездом в Новосибирской области

По предварительным данным, погибшим оказался 26-летний каргатец. Судя по всему, молодой мужчина чересчур много выпил и уснул в непосредственной близости от рельсов. Машинист его заметил, но ни громкие гудки, ни экстренное торможение не спасло человека.