Пьяный мужчина погиб под поездом в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В Новосибирской области в ночь на понедельник, 15 июля, пассажирский поезд задавил уснувшего на путях мужчину. Трагедия случилась на перегоне между станциями Каргат и Кокошино.
По предварительным данным, погибшим оказался 26-летний каргатец. Судя по всему, молодой мужчина чересчур много выпил и уснул в непосредственной близости от рельсов. Машинист его заметил, но ни громкие гудки, ни экстренное торможение не спасло человека.
Сейчас сотрудники барабинского линейного отдела полиции устанавливают подробности происшествия.