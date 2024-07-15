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Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Пьяный мужчина погиб под поездом в Новосибирской области

Пьяный мужчина погиб под поездом в Новосибирской области

15 июля 2024, 04:17
Фото: 1MI
Житель Каргата выпил и уснул на рельсах на железнодорожном перегоне, следует из сообщения транспортной полиции.

В Новосибирской области в ночь на понедельник, 15 июля, пассажирский поезд задавил уснувшего на путях мужчину. Трагедия случилась на перегоне между станциями Каргат и Кокошино.

По предварительным данным, погибшим оказался 26-летний каргатец. Судя по всему, молодой мужчина чересчур много выпил и уснул в непосредственной близости от рельсов. Машинист его заметил, но ни громкие гудки, ни экстренное торможение не спасло человека.

Сейчас сотрудники барабинского линейного отдела полиции устанавливают подробности происшествия.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Поезд#Трагедия#Пьяный мужчина#Транспортная полиция
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