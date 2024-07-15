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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Ребенок выпал из окна в Новосибирской области

Ребенок выпал из окна в Новосибирской области

15 июля 2024, 06:37
Фото: 1MI
В Искитиме с четвертого этажа дома на Советской улице выпал ребенок, ЧП произошло 29 июня, следует из сообщения областного управления полиции.

В городе Искитим Новосибирской области 29 июня из окна квартиры на четвертом этаже выпал двухлетний ребенок. В пресс-службе областной полиции факт происшествия подтвердили, ребенок остался жив.

Сообщение об инциденте активно обсуждают в социальных сетях, данные о ЧП появились только в воскресенье. Некоторые жители города утверждают в комментариях, что дедушка пострадавшего ребенка — большой начальник, поэтому никакой информации о случившимся его стараниями ранее не появлялось.

В полиции также рассказали, что сейчас делом занимается областной Следственный комитет.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Дети#Искитим#Следственный комитет
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