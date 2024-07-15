Ребенок выпал из окна в Новосибирской области

Сообщение об инциденте активно обсуждают в социальных сетях, данные о ЧП появились только в воскресенье. Некоторые жители города утверждают в комментариях, что дедушка пострадавшего ребенка — большой начальник, поэтому никакой информации о случившимся его стараниями ранее не появлялось.