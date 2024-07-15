Ребенок выпал из окна в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В городе Искитим Новосибирской области 29 июня из окна квартиры на четвертом этаже выпал двухлетний ребенок. В пресс-службе областной полиции факт происшествия подтвердили, ребенок остался жив.
Сообщение об инциденте активно обсуждают в социальных сетях, данные о ЧП появились только в воскресенье. Некоторые жители города утверждают в комментариях, что дедушка пострадавшего ребенка — большой начальник, поэтому никакой информации о случившимся его стараниями ранее не появлялось.
В полиции также рассказали, что сейчас делом занимается областной Следственный комитет.