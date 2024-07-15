Рок-фестиваль «Ветер Сибири» пройдет в другом месте Новосибирска — гости негодуют

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В своем объяснении организаторы упирают на то, что площадка расположена в черте Новосибирска и соответствует параметрам безопасности для проведения массового мероприятия.
Также организаторы уверяют, что добраться до ОбьГЭС куда удобнее, чем до Мочище. Это можно сделать не только на личном транспорте, но и на общественном транспорте. А остановка так вообще находится в ста метрах от места проведения фестиваля. Сохранят и автобусы-шаттлы с вокзала Новосибирск-Главный.
Зрители, купившие билеты и уже забронировавшие места проживания, остались недовольны таким раскладом и активно высказывают претензии в комментариях к посту в официальном аккаунте события.
«А это нормально менять площадку за 20 дней? Люди ведь планируют свой отдых заранее, бронируют жилье, как минимум. Я уже рядом с Мочищем забронировал».
«Не ты один такой, мне, кажется, нас много».
«И мы тоже… И бронь не возвратная. Настроение на нуле», — сетуют гости фестиваля.
А кому-то изменения оказались на руку.
«Повезло так повезло! В прошлом году мы каждый день по 1,5 часа в одну сторону катались на машине, а теперь 10 минут», — пишет довольный зритель.
Фестиваль пройдет с 2 по 4 августа, будут действовать две сцены. Среди заявленных артистов: Кипелов, Вадим Самойлов (Агата Кристи), 25/17, RadioTapok, Северный флот, Сергей Бобунец, другие.
Кроме музыки обещают кинотеатр под открытым небом, детскую игровая зона с аниматорами, мастер-классы, подъем на воздушном шаре, еду и даже ЗАГС.