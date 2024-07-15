Рок-фестиваль «Ветер Сибири» пройдет в другом месте Новосибирска — гости негодуют

Также организаторы уверяют, что добраться до ОбьГЭС куда удобнее, чем до Мочище. Это можно сделать не только на личном транспорте, но и на общественном транспорте. А остановка так вообще находится в ста метрах от места проведения фестиваля. Сохранят и автобусы-шаттлы с вокзала Новосибирск-Главный.