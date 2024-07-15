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Шоу «Титаны» на ТНТ покинула Вера Бондарева из Новосибирска

Шоу «Титаны» на ТНТ покинула Вера Бондарева из Новосибирска

15 июля 2024, 09:48
Фото: ТНТ
Новосибирская чемпионка мира по бальным танцам не смогла пройти в следующий раунд шоу «Титаны», следует из сообщения телекомпании ТНТ.

Вера Бондарева из Новосибирска покинула шоу «Титаны» на ТНД, не пройдя в следующий раунд. Как рассказали организаторы телешоу, жительница Новосибирска во время перетягивания каната едва не лишилась сознания от перенапряжения.

Выпуск с участием жительницы столицы Сибири показали в воскресенье, 14 июля. На телешоу «Титаны» лучшие атлеты России борются за денежный приз в 10 миллионов рублей.

В ставшем для Бондаревой прощальном раунде испытаний она сначала не смогла одолеть победительницу Олимпиады, лыжницу Юлию Ступак в мас-рестлинге.

У Веры Бондаревой был реальный шанс продолжить борьбу за 10 миллионов, но для этого ей было необходимо победить в перетягивании каната. Но Вера, несмотря на явное преимущество во втором этапе, поняла, что теряет сознание. К сожалению, она не смогла продолжить борьбу.

После съемок Вера сказала, что пыталась бороться до конца, но все же решила покинуть шоу. Она считает, что ей удалось доказать — танцовщицы вполне могут на равных состязаться с профессиональными спортсменками.

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