Шоу «Титаны» на ТНТ покинула Вера Бондарева из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Вера Бондарева из Новосибирска покинула шоу «Титаны» на ТНД, не пройдя в следующий раунд. Как рассказали организаторы телешоу, жительница Новосибирска во время перетягивания каната едва не лишилась сознания от перенапряжения.
Выпуск с участием жительницы столицы Сибири показали в воскресенье, 14 июля. На телешоу «Титаны» лучшие атлеты России борются за денежный приз в 10 миллионов рублей.
В ставшем для Бондаревой прощальном раунде испытаний она сначала не смогла одолеть победительницу Олимпиады, лыжницу Юлию Ступак в мас-рестлинге.
У Веры Бондаревой был реальный шанс продолжить борьбу за 10 миллионов, но для этого ей было необходимо победить в перетягивании каната. Но Вера, несмотря на явное преимущество во втором этапе, поняла, что теряет сознание. К сожалению, она не смогла продолжить борьбу.
После съемок Вера сказала, что пыталась бороться до конца, но все же решила покинуть шоу. Она считает, что ей удалось доказать — танцовщицы вполне могут на равных состязаться с профессиональными спортсменками.