Шоу «Титаны» на ТНТ покинула Вера Бондарева из Новосибирска

У Веры Бондаревой был реальный шанс продолжить борьбу за 10 миллионов, но для этого ей было необходимо победить в перетягивании каната. Но Вера, несмотря на явное преимущество во втором этапе, поняла, что теряет сознание. К сожалению, она не смогла продолжить борьбу.