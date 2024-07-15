Смотрим сквозь очки безопасности: как Билайну удалось унять телефонных мошенников

Билайн, заботясь о безопасности своих абонентов, накрыл их своеобразным «куполом безопасности». Это автоматическая система, работающая для всех абонентов сразу, позволяющая блокировать массированные мошеннические телефонные атаки, когда злоумышленники пытаются дозвониться до абонента. В таком случае абоненту приходит предупредительное смс, а трафик входящих звонков может быть временно заблокирован — делается все, чтобы дозвониться до абонента мошеннику было невозможно. Известен случай, когда мошенник за три минуты 130 раз набрал номер новосибирца, но все вызовы были блокированы куполом.