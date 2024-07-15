Смотрим сквозь очки безопасности: как Билайну удалось унять телефонных мошенников

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Updated Сегодня, 02:13
Новосибирскую область, как и остальные регионы России, телефонные мошенники своим вниманием не обделяют. Наверное, каждому ее жителю звонили, и не раз, неизвестные люди, представляющиеся то родственниками, то работниками банков, то и вовсе — силовиками.
Новости об очередном удачном обмане появляются практически ежедневно. Суммы, которых лишаются добропорядочные граждане, поражают. По данным одного из крупнейших банков России, в минувшем году злоумышленники с помощью телефона украли около 250 миллиардов рублей.
С января и по май нынешнего года мошенники пытались более одного миллиона раз обмануть пожилых жителей Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края, являющихся абонентами Билайн. В столице Сибири таких звонков было зафиксировано 165 тысяч! Ни один звонок в итоге денег ворам не принес.
По словам регионального директора Восточного региона Билайн Максима Шаркова, с мошенниками в компании начали бороться, решив лишить их возможности использовать множество сим-карт.
«Компания начала борьбу с неидентифицированными сим-картами, которые пачками продаются на рынках. Эксперты подсчитали, что Россия нуждается примерно в 20 миллионов новых сим-карт в год, но их продается около 100 миллионов. Надо ли объяснять, как могут использоваться лишние?» — рассказал Максим Шарков.
Кстати, Билайн поддержали и другие сотовые операторы: тренд на максимальное увеличение продаж постепенно уходит в прошлое. В приоритете — качество абонентской базы.
Билайн, заботясь о безопасности своих абонентов, накрыл их своеобразным «куполом безопасности». Это автоматическая система, работающая для всех абонентов сразу, позволяющая блокировать массированные мошеннические телефонные атаки, когда злоумышленники пытаются дозвониться до абонента. В таком случае абоненту приходит предупредительное смс, а трафик входящих звонков может быть временно заблокирован — делается все, чтобы дозвониться до абонента мошеннику было невозможно. Известен случай, когда мошенник за три минуты 130 раз набрал номер новосибирца, но все вызовы были блокированы куполом.
Для усиления личной безопасности абонент может дополнительно подключить сервис «Виртуальный помощник», и его предупредят о первом же подозрительном звонке. Сервис работает как анти-спам платформа и личный секретарь.
В Билайне идет постоянное формирование базы номеров, с которых идут мошеннические звонки, или звонки со спамом. Предупреждение прямо во время попытки дозвона появится на экране телефона. Кроме того, если клиент все-таки снимет трубку, звонок будет записан. При подключении платной PRO-версии — дополнительно присылает текстовую расшифровку звонка в приложение оператора и Telegram-канал.
Подчеркивая исходящую от телефонных мошенников реальную угрозу, Билайн создал «Группу быстрого реагирования» (ГБР). Если абонент по каким-то признакам предполагает, что стал жертвой мошеннической атаки, ему необходимо набрать короткий номер 0611 или написать в чат.
Команда ГБР могут оперативно связаться с представителями банков или технической поддержкой Госуслуг и выяснить, действительно ли у них есть какие-либо вопросы к клиенту Билайна. Также специалисты проконсультируют абонента, подскажут — какие действия необходимо предпринять в данный момент для решения ситуации.
Такой взгляд на комплексную работу по обеспечению безопасности клиентов и противодействию телефонному мошенничеству позволил билайн стать безопасным среди крупнейших операторов связи в России по результатам исследования, проведенного аналитиками ComNews Research.
*данные ComNews Research