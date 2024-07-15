Так и не нашли тело молодого мужчины, который погиб, спасая детей в Новосибирске

14 июля на глазах отдыхающих на несанкционированном пляже в районе парке «Арена» разворачивались жуткие события. Сначала начали тонуть двое детей, им на помощь пришли взрослые. Мальчиков спасти удалось, но водоворот затянул молодого мужчину. Водолазы МАСС работали на месте более четырех часов, но безрезультатно — тело не нашли.