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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Тело спасшего из воды детей новосибирца продолжают искать в акватории Оби

Так и не нашли тело молодого мужчины, который погиб, спасая детей в Новосибирске

15 июля 2024, 05:24
Фото: t.me/inc54

Тело спасшего из воды детей новосибирца продолжают искать в акватории Оби

Спасатели МАСС обследовали дно Оби площадью 50 тысяч кв. метров, но тело найти до сих пор не удалось, рассказали в спасательной службе.

14 июля на глазах отдыхающих на несанкционированном пляже в районе парке «Арена» разворачивались жуткие события. Сначала начали тонуть двое детей, им на помощь пришли взрослые. Мальчиков спасти удалось, но водоворот затянул молодого мужчину. Водолазы МАСС работали на месте более четырех часов, но безрезультатно — тело не нашли.

Молодой мужчина утонул в Оби в Новосибирске — он спасал тонущих
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Если вам что-либо известно о личности утонувшего мужчины — просим связаться с редакцией. Анонимность гарантируем.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#Утонул#Река Обь
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