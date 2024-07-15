Топ-10 самых популярных услуг у новосибирцев назвали в «Авито»

С начала 2024 года пользователи из Новосибирска активнее всего интересовались услугами мастеров ногтевого сервиса. На втором месте по спросу оказались консалтинговые услуги. На третьем месте, как и на первом, специалисты бьюти-сферы, а именно бровисты, мастера по наращиванию и ламинированию.