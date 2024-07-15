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Топ-10 самых популярных услуг у новосибирцев назвали в «Авито»

Топ-10 самых популярных услуг у новосибирцев назвали в «Авито»

15 июля 2024, 13:46
Фото: 1MI
Спрос на услуги специалистов во всех областях вырос почти на 20%, но некоторые оказались более востребованными, рассказали в «Авито».

С начала 2024 года пользователи из Новосибирска активнее всего интересовались услугами мастеров ногтевого сервиса. На втором месте по спросу оказались консалтинговые услуги. На третьем месте, как и на первом, специалисты бьюти-сферы, а именно бровисты, мастера по наращиванию и ламинированию.

В «Авито» связывают такой интерес с началом сезона отпусков. Долгоиграющие услуги (наращивание, ламинирование) облегчают уход за собой на отдыхе.

Четвертую строчку заняли услуги по производству и обработке материалов, на пятой снова расположилась сфера красоты — услуги парикмахеров.

В топ-10 вошли также услуги репетиторов, ремонт и сборка мебели, грузоперевозки, услуги сантехников.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Услуги
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