Топ-10 самых популярных услуг у новосибирцев назвали в «Авито»

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
С начала 2024 года пользователи из Новосибирска активнее всего интересовались услугами мастеров ногтевого сервиса. На втором месте по спросу оказались консалтинговые услуги. На третьем месте, как и на первом, специалисты бьюти-сферы, а именно бровисты, мастера по наращиванию и ламинированию.
В «Авито» связывают такой интерес с началом сезона отпусков. Долгоиграющие услуги (наращивание, ламинирование) облегчают уход за собой на отдыхе.
Четвертую строчку заняли услуги по производству и обработке материалов, на пятой снова расположилась сфера красоты — услуги парикмахеров.
В топ-10 вошли также услуги репетиторов, ремонт и сборка мебели, грузоперевозки, услуги сантехников.