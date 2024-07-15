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Многоэтажный дом

В общероссийский ТОП-10 по объемам ввода жилья вошел Новосибирск

15 июля 2024, 01:17
Фото: 1MI
Многоэтажный дом
Новосибирск вошел в десятку городов, в которых объемы ввода жилья продолжают расти, сообщают аналитики.

Специалисты проанализировали данные из открытых источников и определили, какие города лидируют по объемам введенного жилья по итогам прошлого года. Новосибирск оказался в числе лидеров, но пока не первым.

При ранжировании учитывались следующие показатели:

  • Объем введенного жилья в пересчете на одного жителя города.
  • Общее количество построенного жилья.
  • Процентное изменение объема.

Первое место в рейтинге занял Краснодар, на втором расположился Новороссийск. Замкнул тройку лидеров Черкесск.

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Новосибирск оказался на десятом месте. На каждого жителя города в 2023 году пришлось по 1,15 кв метров нового жилья. Общая площадь новостроя достигла 1880,1 тыс кв метров. Сейчас на каждого жителя города приходится 29,5 кв. метров жилья.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Строительство#Рейтинг#Жилье#Новостройки
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