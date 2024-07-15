В общероссийский ТОП-10 по объемам ввода жилья вошел Новосибирск

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:19
Updated Сегодня, 01:19
Специалисты проанализировали данные из открытых источников и определили, какие города лидируют по объемам введенного жилья по итогам прошлого года. Новосибирск оказался в числе лидеров, но пока не первым.
При ранжировании учитывались следующие показатели:
Первое место в рейтинге занял Краснодар, на втором расположился Новороссийск. Замкнул тройку лидеров Черкесск.
Новосибирск оказался на десятом месте. На каждого жителя города в 2023 году пришлось по 1,15 кв метров нового жилья. Общая площадь новостроя достигла 1880,1 тыс кв метров. Сейчас на каждого жителя города приходится 29,5 кв. метров жилья.