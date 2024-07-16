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7-летнего велосипедиста насмерть задавил автобус в Новосибирской области

7-летнего велосипедиста насмерть задавил автобус в Новосибирской области

16 июля 2024, 07:17
Фото: отдел пропаганды по Новосибирской области
Ребенок решил переехать узкую дорогу, когда его сбил «Пазик», рассказали в отделе пропаганды по Новосибирской области.

Трагедия произошла в Черепановском районе 15 июля около 19 часов. Автобусом управлял 51-летний водитель, транспорт следовал по маршруту 104 «Черепаново — Дорогина-Заимка».

Когда ребенка увозила скорая помощь, он был еще жив, но несмотря на помощь медиков, он умер в больнице. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в деталях аварии, по результатам проверки примут процессуальное решение.

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12 июля в Республике Алтай житель Новосибирска сбил 8-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть. Причем он делал это вне «зебры».

Новосибирская область регулярно попадает в сводки дорожных происшествий с участием детей. Далеко не всегда они виноваты в случившемся, но однако печальной статистики это не умаляет. ГАИ продолжает работать над улучшением дорожной обстановки в регионе.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Велосипед
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