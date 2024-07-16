Аналитики изучили востребованность расширенной «Семейной ипотеки»

На те регионы, где по-прежнему существует ипотека под 6%, за первые шесть месяцев текущего года пришлось 11,1% от общего числа сделок по «Семейной ипотеке» в России. В этих субъектах пока не наблюдается масштабное строительство, в большинстве случаев они развиваются по индивидуальной программе. Также в данную категорию можно включить и малые города с численностью 50 тысяч жителей. Более всего программа пользуется спросом в Адыгее, Чувашии и в Марий Эл (от 35,8% до 30,9% от всех сделок в субъекте). Помимо этого, сейчас все больше жителей Севастополя и Калмыкии также начинают прибегать к «Семейной ипотеке» (рост таких сделок с января по июнь составил 20,3% и 18,7% соответственно).