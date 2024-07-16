Аналитики изучили востребованность расширенной «Семейной ипотеки»

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Речь идет об одной из самых выгодных программ для желающих улучшить жилищные условия в период ужесточения денежно-кредитной политики.
Обновленные условия выдачи «Семейной ипотеки» означают, что кредит на покупку жилья в новостройке под 6% годовых доступен семьям с детьми, один из которых не старше шести лет. Также «Семейную ипотеку» на новостройки могут получить семьи, в которых воспитывается ребенок, имеющий инвалидность. Максимально возможная сумма кредита — 6 млн рублей (в Москве, Подмосковье, Северной столице и Ленинградской области — 12 млн рублей). При этом доля первоначального взноса должна начинаться от 20%. Примечательно, что государство сохранило существующие ранее условия выдачи «Семейной ипотеки» примерно для 30 субъектов РФ, пишет newsnn.ru.
На те регионы, где по-прежнему существует ипотека под 6%, за первые шесть месяцев текущего года пришлось 11,1% от общего числа сделок по «Семейной ипотеке» в России. В этих субъектах пока не наблюдается масштабное строительство, в большинстве случаев они развиваются по индивидуальной программе. Также в данную категорию можно включить и малые города с численностью 50 тысяч жителей. Более всего программа пользуется спросом в Адыгее, Чувашии и в Марий Эл (от 35,8% до 30,9% от всех сделок в субъекте). Помимо этого, сейчас все больше жителей Севастополя и Калмыкии также начинают прибегать к «Семейной ипотеке» (рост таких сделок с января по июнь составил 20,3% и 18,7% соответственно).
Проанализировав востребованность нового жилья по всей стране, подпадающего под расширенные условия «Семейной ипотеки», эксперты «Домклик» обнаружили, что в подавляющем большинстве этих субъектов РФ наблюдается рост спроса. В сделках растет доля первички. Положительная динамика особо свойственна для Адыгеи, Тывы, Марий Эл, Псковской, Курганской и Кировской областей, где доля новостроек в ипотечных сделках поднялась на 10%, о чем свидетельствуют сведения Сбера за январь — июнь этого года.
Статистика объявлений на «Домклик» показывает, что в субъектах РФ, где пока еще действуют условия по «Семейной ипотеке», объем первичного рынка достаточно небольшой — в 80% предложений речь идет о жилье во вторичке. Однако стоит отметить, что предложений о продаже в новостройках не встречается в Магаданской области, в Еврейской автономной области, в НАО, на Чукотке, в Ингушетии, в Чечне и в Республике Алтай. В данных субъектах наблюдаются невысокий доход населения, а также трудности с возведением жилья из-за непригодных для этого климатических условий и рельефа местности.
Наиболее доступное по цене жилье на первичке среди регионов с расширенными условиями по «Семейной ипотеке» — в Калмыкии (от 77,8 тыс. рублей за кв. метр), в Республике Марий Эл, в Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Саратовской, Псковской и Курганской областях (81,9–97,2 тыс. рублей за кв. метр). Практически во всех этих субъектах РФ медианная стоимость квадратного метра в новом жилье не превышает среднероссийский показатель.