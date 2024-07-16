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Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Авиашоу на аэродроме Мочище — публикуем полную программу

Авиашоу на аэродроме Мочище — публикуем полную программу

16 июля 2024, 03:34
Фото: 1MI
28 июля новосибирцам часто придется смотреть в небо — в этот день на аэродроме Мочище пройдет авиационный фестиваль «За нашу победу — на взлет!»(0+), рассказываем, что можно будет посмотреть.

Стартует событие в 9 часов. Предполагается, что зрители смогут увидеть шоу от легендарных пилотажных групп — «Русские витязи», «Барсы», «Русь». Почти все они подтвердили свое участие.

На фестивале будут присутствовать порядка 400 представителей авиакомпаний и частных пилотов. В небо поднимутся 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов.

Кроме авиашоу, будет работать выставка авиационной и автомобильной техники.

Из культурной программы заявлено выступление симфонического оркестра.

Можно будет купить сувенир на ярмарке, поесть в полевой кухне или летних кафе.

Дорогу к аэродрому Мочище перекроют из-за авиафестиваля
Узнать подробнее

Программа авиационного фестиваля «За нашу победу — на взлет!» (0+)

9:00-10:30 Выступление авиамоделистов, полеты дельтапланов и парапланов, воздушных шаров;

10:30-10:45 Торжественное открытие авиационного фестиваля;

10:45-15:00 Показательные выступления авиации. Концерт Симфонического оркестра Новосибирской филармонии;

15:00 Закрытие фестиваля.

Покупать билет не нужно, вход бесплатный. Напомним, дорога к аэродрому будет перекрыта. Мы публиковали схему объезда.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Фестиваль
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