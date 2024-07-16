Авиашоу на аэродроме Мочище — публикуем полную программу

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Стартует событие в 9 часов. Предполагается, что зрители смогут увидеть шоу от легендарных пилотажных групп — «Русские витязи», «Барсы», «Русь». Почти все они подтвердили свое участие.
На фестивале будут присутствовать порядка 400 представителей авиакомпаний и частных пилотов. В небо поднимутся 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов.
Кроме авиашоу, будет работать выставка авиационной и автомобильной техники.
Из культурной программы заявлено выступление симфонического оркестра.
Можно будет купить сувенир на ярмарке, поесть в полевой кухне или летних кафе.
9:00-10:30 Выступление авиамоделистов, полеты дельтапланов и парапланов, воздушных шаров;
10:30-10:45 Торжественное открытие авиационного фестиваля;
10:45-15:00 Показательные выступления авиации. Концерт Симфонического оркестра Новосибирской филармонии;
15:00 Закрытие фестиваля.
Покупать билет не нужно, вход бесплатный. Напомним, дорога к аэродрому будет перекрыта. Мы публиковали схему объезда.