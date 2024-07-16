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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Детей били

Били и наказывали: детей истязали воспитатели в частном саду в Новосибирске

16 июля 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney
Детей били

Суд рассматривает дело об истязании детей в саду Новосибирска

В Новосибирске приступили к рассмотрению дела об истязании детей в частном саду, подробности сообщили в судебном департаменте региона.

Четыре дня в 2023 году руководитель детского сада и воспитатель истязали детей. Речь идет о частном саде «Маленький принц». Женщины возненавидели воспитанников и решили над ними издеваться.

Они наказывали несовершеннолетних за непослушание, били и кричали на них, тем самым сильно запугали детей. Всего потерпевшими признали 10 детей. Обе подсудимые сейчас под домашним арестом.

Первое судебное заседание уже прошло. Следующее назначено на 23 июля.

Детей недокармливали в детском саду Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Суд#Детский сад#Воспитатель
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