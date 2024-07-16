Били и наказывали: детей истязали воспитатели в частном саду в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Четыре дня в 2023 году руководитель детского сада и воспитатель истязали детей. Речь идет о частном саде «Маленький принц». Женщины возненавидели воспитанников и решили над ними издеваться.
Они наказывали несовершеннолетних за непослушание, били и кричали на них, тем самым сильно запугали детей. Всего потерпевшими признали 10 детей. Обе подсудимые сейчас под домашним арестом.
Первое судебное заседание уже прошло. Следующее назначено на 23 июля.