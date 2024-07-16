atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Люди застряли на воде

Четыре часа новосибирцы на сапбордах ждали помощи — чем все закончилось

16 июля 2024, 04:17
Фото: 1MI
Люди застряли на воде

Четыре часа ждали помощи дрейфующие сапбордисты в Новосибирске

В Новосибирске произошел очередной инцидент на воде с застрявшими людьми, подробности рассказали в МАСС.

Все случилось 15 июля на акватории НВХ. Очевидцы позвонили спасателям, сообщив, что люди кружатся на сапбордах на водохранилище. Им пришли на помощь.

Выяснилось, что три человека решили покататься на специальных бордах. В один момент они потеряли весло. Случилось это в районе острова Тань-Вань. Четыре часа они дрейфовали в акватории.

Уставших сибиряков пересадили на катер. Их доставили на берег. Спасатели провели с ними профилактическую беседу.

Фото: МАСС
Фото на закате и прогулки по реке: где в Новосибирске можно поплавать на sup-бордах
Узнать подробнее
Читайте также:
Где отдохнуть с палаткой в Новосибирской области — топ-5 кемпингов с отзывамиКак бюджетно отдохнуть в ОАЭ зимой: история туристки из Новосибирска
#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Вода
Подпишитесь
Когда уйдет аномальная жара из Новосибирской области — называем даты
Сегодня, 01:56
В российские антилидеры по заболеваемости ВИЧ вырвалась Новосибирская область
Сегодня, 02:11
Запретят ли носить никабы в Новосибирске — последний ответ властей
Сегодня, 01:30
Свистеть вслед женщинам и резать баранов запретили мигрантам в России
Вчера, 10:32
Шоу «Титаны» на ТНТ покинула Вера Бондарева из Новосибирска
Вчера, 09:48
Коммунальщики после скандала в СМИ взялись за метлы возле ЛДС в Новосибирске
Вчера, 07:04