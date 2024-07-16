Четыре часа новосибирцы на сапбордах ждали помощи — чем все закончилось

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Все случилось 15 июля на акватории НВХ. Очевидцы позвонили спасателям, сообщив, что люди кружатся на сапбордах на водохранилище. Им пришли на помощь.
Выяснилось, что три человека решили покататься на специальных бордах. В один момент они потеряли весло. Случилось это в районе острова Тань-Вань. Четыре часа они дрейфовали в акватории.
Уставших сибиряков пересадили на катер. Их доставили на берег. Спасатели провели с ними профилактическую беседу.