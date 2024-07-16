Девушка под наркотиками заперлась в квартире и грозилась суицидом в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Случилось все в ночь с 15 на 16 июля в Октябрьском районе. В одном из домов на улице Татьяны Снежиной заперлась девушка. Она не открывала дверь в квартиру. Тогда на помощь вызвали спасателей.
Известно, что девушка угрожала суицидом. Она была под наркотиками. В итоге в квартиру спасателям попасть удалось. Сибирячку, которой всего 18 лет, передали врачам и полиции.
Напомним, ранее психотерапевт из Новосибирска рассказал, как распознать склонность к суициду.