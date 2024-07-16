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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Это была всего лишь манипуляция

Девушка под наркотиками заперлась в квартире и грозилась суицидом в Новосибирске

16 июля 2024, 04:49
Фото: 1MI
Это была всего лишь манипуляция
В Новосибирске молодая девушка грозилась суицидом, детали этого инцидента рассказали в МАСС.

Случилось все в ночь с 15 на 16 июля в Октябрьском районе. В одном из домов на улице Татьяны Снежиной заперлась девушка. Она не открывала дверь в квартиру. Тогда на помощь вызвали спасателей.

Известно, что девушка угрожала суицидом. Она была под наркотиками. В итоге в квартиру спасателям попасть удалось. Сибирячку, которой всего 18 лет, передали врачам и полиции.

Напомним, ранее психотерапевт из Новосибирска рассказал, как распознать склонность к суициду.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Наркотики#МАСС#Спасатели МАСС
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