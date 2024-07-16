ФОМС: какая медпомощь положена будущим мамам по ОМС

С этого года граждане в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС. Диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья проводится в целях выявления признаков заболеваний или состояний, которые способны негативно повлиять на беременность, а также факторов риска их развития.