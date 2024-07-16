ФОМС: какая медпомощь положена будущим мамам по ОМС

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В перечень входит первичная медико- санитарная помощь, а это профилактическая, скорая медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, передала «Комсомольская правда».
В рамках базовой программы обязательного медстрахования гарантированы постановка на учет в любой женской консультации, осмотры врачом-гинекологом и узкими специалистами, сдача анализов, проведение УЗИ и КТГ, госпитализация и необходимая медпомощь женщине и новорожденному. С января 2024 г. предусмотрено консультирование с психологом. Также предоставляется право взять на роды кого-либо из своих близких.
С этого года граждане в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС. Диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья проводится в целях выявления признаков заболеваний или состояний, которые способны негативно повлиять на беременность, а также факторов риска их развития.
Проконсультироваться по имеющимся вопросам можно на горячей линии территориальных фондов или в организации, выдавшей полис ОМС.