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Updated Сегодня, 15:27

ФОМС: какая медпомощь положена будущим мамам по ОМС

ФОМС: какая медпомощь положена будущим мамам по ОМС

16 июля 2024, 15:27
Фото: 1MI
На территории нашей страны реализуется комплекс различных мер поддержки беременных, в том числе и возможность будущим мамам получить бесплатные медицинские услуги при наличии полиса ОМС.

В перечень входит первичная медико- санитарная помощь, а это профилактическая, скорая медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, передала «Комсомольская правда».

В рамках базовой программы обязательного медстрахования гарантированы постановка на учет в любой женской консультации, осмотры врачом-гинекологом и узкими специалистами, сдача анализов, проведение УЗИ и КТГ, госпитализация и необходимая медпомощь женщине и новорожденному. С января 2024 г. предусмотрено консультирование с психологом. Также предоставляется право взять на роды кого-либо из своих близких.

С этого года граждане в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС. Диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья проводится в целях выявления признаков заболеваний или состояний, которые способны негативно повлиять на беременность, а также факторов риска их развития.

Проконсультироваться по имеющимся вопросам можно на горячей линии территориальных фондов или в организации, выдавшей полис ОМС.

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