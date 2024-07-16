Гастроэнтерит и лептоспироз: чем можно заболеть, искупавшись в фонтане

Нынешнее жаркое лето в Новосибирской области уже названо аномальным. Стремясь получить передышку от непривычного зноя, горожане пользуются любой возможностью, чтобы провести время на пляже, да или просто посидеть у фонтана. Но вряд ли многие задумывались, что обычный городской фонтан с прохладными струями воды может быть опасен. Проблемы может привести не только купание в фонтане, но и обычное умывание.