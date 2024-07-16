Гастроэнтерит и лептоспироз: чем можно заболеть, искупавшись в фонтане

Posted Вчера, 04:34
Published Вчера, 04:34
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Нынешнее жаркое лето в Новосибирской области уже названо аномальным. Стремясь получить передышку от непривычного зноя, горожане пользуются любой возможностью, чтобы провести время на пляже, да или просто посидеть у фонтана. Но вряд ли многие задумывались, что обычный городской фонтан с прохладными струями воды может быть опасен. Проблемы может привести не только купание в фонтане, но и обычное умывание.
Среди возможных болезней врачи называют гастроэнтерит. Это воспаление желудка и кишечника, вызванное бактериями, вирусами или паразитами. Вода в фонтанах может быть заражена фекалиями, содержащими такие патогены, как кишечная палочка (E. coli), норовирусы и ротавирусы. Симптомы гастроэнтерита — тошнота и рвота, диарея, боль в животе и лихорадка.
Контакт с загрязненной водой в фонтане может вызвать различные кожные инфекции, такие как импетиго — это бактериальная инфекция кожи, вызываемая стафилококками или стрептококками. Она проявляется в виде красных язв или пузырей, которые могут лопаться и образовывать корки.
Не менее неприятен фолликулит — воспаление волосяных фолликулов, вызванное бактериями, такими как стафилококк. Симптомы включают зуд, покраснение и гнойные прыщи вокруг волосяных фолликулов.
Опасны также легионеллез и лептоспироз. Первое заболевание вызывается бактерией Legionella pneumophila, которая размножается в теплой воде. Вдыхание мелких капель зараженной воды (аэрозоля) может привести к развитию легионеллеза. Симптомы — высокая температура, кашель, одышка и боли в мышцах.
Лептоспироз — это бактериальная инфекция, вызываемая Leptospira spp., которая может быть передана через воду, загрязненную мочой инфицированных животных. Симптомы включают высокую температуру, головные и мышечные боли, а также желтуху.
Амебный менингоэнцефалит вызывается амебой Naegleria fowleri, которая может присутствовать в теплой пресной воде. Инфекция развивается при попадании воды в нос и проникновении амебы в мозг. Это редкое, но очень опасное заболевание, часто приводящее к летальному исходу. Среди симптомов врачи называют повышение температуры, головную боль, невозможность пошевелить шеей, рвоту, слабость и потерю координации.
В отличие от плавательных бассейнов, вода в фонтанах не всегда подвергается регулярной фильтрации и хлорированию. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Кроме того, фонтаны, расположенные в общественных местах, могут быть загрязнены фекалиями людей и животных. Это является источником опасных патогенов, вызывающих различные заболевания.
Теплая вода в фонтанах способствует размножению бактерий и других микроорганизмов. Особенно опасны фонтаны с теплой стоячей водой, которая является идеальной средой для патогенов.