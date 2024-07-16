Голуби могут стать причиной страшных болезней — какую заразу можно подхватить от птиц

Городские голуби часто стали неотъемлемой частью урбанистического пейзажа. Многие горожане, особенно пожилые люди и дети, кормят и любят фотографироваться на их фоне. Весьма часто на улицах Новосибирска, особенно в его центре, можно увидеть облепленную голубями детскую коляску и родителей, умильно фотографирующих свое чадо с птицами.