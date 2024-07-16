Голуби могут стать причиной страшных болезней — какую заразу можно подхватить от птиц

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Городские голуби часто стали неотъемлемой частью урбанистического пейзажа. Многие горожане, особенно пожилые люди и дети, кормят и любят фотографироваться на их фоне. Весьма часто на улицах Новосибирска, особенно в его центре, можно увидеть облепленную голубями детскую коляску и родителей, умильно фотографирующих свое чадо с птицами.
Однако, контакт с голубями и их даже кормление могут представлять серьезные риски для здоровья человека. Некоторые люди и не подозревают, какие болезни могут переносить безобидные на первый взгляд птички.
Голуби могут быть переносчиками различных инфекционных заболеваний, опасных для человека — пугают даже их названия!
Орнитоз, также известный как пситтакоз или птичий хламидиоз, вызывается бактерией Chlamydia psittaci. Заражение происходит при вдыхании городской пыли, содержащей выделения больных птиц. У заразившегося поднимается температура, появляется головная боль, слабость и кашель.
Гистоплазмоз вызывается грибком Histoplasma capsulatum, который растет в почве, богатой птичьим пометом. Заражение происходит при вдыхании спор грибка. Человек ощущает лихорадку, он кашляет, испытывает боль в груди и трудности с дыханием.
Криптококкоз вызывается грибком Cryptococcus neoformans, который также встречается в птичьем помете. Инфекция развивается при вдыхании и может привести к серьезным легочным и мозговым заболеваниям. Среди симптомов — головная боль, лихорадка, кашель и слабость.
Сальмонеллез — это бактериальная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Заражение происходит даже при случайном контакте с фекалиями инфицированных птиц, особенно если после этого не помыть руки. Больного тошнит, у него наблюдается диарея, резкие боли в животе и лихорадка.
Лямблиоз вызывается паразитом Giardia lamblia, который может быть найден в воде и пище, в которые попал голубиный помет. У человека наблюдается диарея, вздутие и боли в животе, его тошнит.
Кормление голубей, несмотря на его кажущуюся безобидность, может иметь негативные последствия как для самих птиц, так и для окружающей среды и здоровья людей.
Например, кормление голубей привлекает большее количество птиц к одному месту, что приводит к непомерномуувеличению их популяции. Это может способствовать распространению инфекций среди птиц и людей.
Голуби оставляют за собой большое количество помета, который загрязняет улицы, здания и памятники. Это не только портит облик города, но и создает благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов.
Искусственное кормление нарушает естественное поведение птиц. Голуби привыкают к легкодоступной пище и теряют способность самостоятельно добывать её в дикой природе. Это снижает их выживаемость!
Наконец, остатки пищи, оставленные для голубей, привлекают крыс, мышей и других вредителей, которые также могут быть переносчиками опасных заболеваний.