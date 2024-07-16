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Published Сегодня, 07:56

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Голуби могут стать причиной страшных болезней — какую заразу можно подхватить от птиц

Голуби могут стать причиной страшных болезней — какую заразу можно подхватить от птиц

16 июля 2024, 07:56
Фото: 1MI
Горожане считают голубей чуть ли не домашними животными, готовы кормить их и брать в руки. На врачи предупреждают о большой вероятности заполучить после общения с птицами опасные болезни.

Городские голуби часто стали неотъемлемой частью урбанистического пейзажа. Многие горожане, особенно пожилые люди и дети, кормят и любят фотографироваться на их фоне. Весьма часто на улицах Новосибирска, особенно в его центре, можно увидеть облепленную голубями детскую коляску и родителей, умильно фотографирующих свое чадо с птицами.

Однако, контакт с голубями и их даже кормление могут представлять серьезные риски для здоровья человека. Некоторые люди и не подозревают, какие болезни могут переносить безобидные на первый взгляд птички.

Чем можно заразиться от городских голубей

Голуби могут быть переносчиками различных инфекционных заболеваний, опасных для человека — пугают даже их названия!

Орнитоз

Орнитоз, также известный как пситтакоз или птичий хламидиоз, вызывается бактерией Chlamydia psittaci. Заражение происходит при вдыхании городской пыли, содержащей выделения больных птиц. У заразившегося поднимается температура, появляется головная боль, слабость и кашель.

Гистоплазмоз

Гистоплазмоз вызывается грибком Histoplasma capsulatum, который растет в почве, богатой птичьим пометом. Заражение происходит при вдыхании спор грибка. Человек ощущает лихорадку, он кашляет, испытывает боль в груди и трудности с дыханием.

Криптококкоз

Криптококкоз вызывается грибком Cryptococcus neoformans, который также встречается в птичьем помете. Инфекция развивается при вдыхании и может привести к серьезным легочным и мозговым заболеваниям. Среди симптомов — головная боль, лихорадка, кашель и слабость.

Сальмонеллез

Сальмонеллез — это бактериальная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Заражение происходит даже при случайном контакте с фекалиями инфицированных птиц, особенно если после этого не помыть руки. Больного тошнит, у него наблюдается диарея, резкие боли в животе и лихорадка.

Лямблиоз

Лямблиоз вызывается паразитом Giardia lamblia, который может быть найден в воде и пище, в которые попал голубиный помет. У человека наблюдается диарея, вздутие и боли в животе, его тошнит.

Почему нельзя кормить городских голубей

Кормление голубей, несмотря на его кажущуюся безобидность, может иметь негативные последствия как для самих птиц, так и для окружающей среды и здоровья людей.

Например, кормление голубей привлекает большее количество птиц к одному месту, что приводит к непомерномуувеличению их популяции. Это может способствовать распространению инфекций среди птиц и людей.

Голуби оставляют за собой большое количество помета, который загрязняет улицы, здания и памятники. Это не только портит облик города, но и создает благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов.

Искусственное кормление нарушает естественное поведение птиц. Голуби привыкают к легкодоступной пище и теряют способность самостоятельно добывать её в дикой природе. Это снижает их выживаемость!

Наконец, остатки пищи, оставленные для голубей, привлекают крыс, мышей и других вредителей, которые также могут быть переносчиками опасных заболеваний.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Заражение#Голуби#Вирус#Помет#Инфекция#Орнитоз#Лямблиоз#Бактерии
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