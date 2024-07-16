Исаевич: МСП на Северном Кавказе каждый пятый рубль получили через господдержку

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что за последние три года количество МСП в гостиничном секторе удвоилось. На Кавказском инвестиционном форуме он отметил, что государственные программы стимулируют рост небольших компаний, часто становясь ключевым фактором их развития, передает regnum.ru.
В настоящее время каждый пятый рубль в секторе малого и среднего бизнеса Северного Кавказа поступает благодаря господдержке. Особенно это заметно в туристическом секторе, а именно — в гостиничном бизнесе. В прошлом году госпрограммы позволили гостиницам получить почти вдвое больше кредитов на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Доля инвестиционных кредитов в общей господдержке составила почти 80%, а каждый второй кредит был поддержан Корпорацией МСП.
Исаевич также отметил, что СКФО сейчас лидирует по объемам господдержки: на его долю приходится около 18% всех кредитов, что выше показателя 2022 года, который составлял 16%.
В прошлом году в регионах округа наблюдался ускоренный рост числа МСП. Их количество превысило 231 тысячу, что на 10% больше, чем в предыдущем году, и на 20% больше, чем в 2020 году. Это рост частично объясняется господдержкой.
Как отметил Исаевич, доходы МСП растут: в 2022 году они достигли 2,5 триллиона рублей, увеличившись на 20% по сравнению с 2021 годом и на 63% по сравнению с 2019 годом. В секторе МСП занятость в пять раз выше, чем в крупном бизнесе, подчеркнул он.
Глава КМСП также добавил, что поддержка малого и среднего бизнеса на Северном Кавказе является одним из приоритетных направлений деятельности организации. Основная задача — оказание таргетированной помощи компаниям МСП в СКФО, особенно в приоритетных для государства областях.
Важно отметить, что отечественные МСП получают государственную поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.