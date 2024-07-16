Исаевич: МСП на Северном Кавказе каждый пятый рубль получили через господдержку

В настоящее время каждый пятый рубль в секторе малого и среднего бизнеса Северного Кавказа поступает благодаря господдержке. Особенно это заметно в туристическом секторе, а именно — в гостиничном бизнесе. В прошлом году госпрограммы позволили гостиницам получить почти вдвое больше кредитов на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Доля инвестиционных кредитов в общей господдержке составила почти 80%, а каждый второй кредит был поддержан Корпорацией МСП.