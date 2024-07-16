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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Как понять, что у человека инсульт: причины, первая помощь и возрастные риски

Как понять, что у человека инсульт: причины, первая помощь и возрастные риски

16 июля 2024, 06:08
Фото: 1MI
Врачи рассказали о симптоматике инсульта и первоочередных действиях при подозрении на него.

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое требует немедленного медицинского вмешательства. Вовремя распознанный инсульт и оказанная первая помощь могут спасти жизнь находящемуся рядом с вами и уменьшить тяжесть последствий. Как понять, что у человека инсульт, и отчего он происходит?

Признаки инсульта

Инсульт может проявляться в виде разных симптомов, и важно уметь их вовремя распознавать. Вот самые очевидные признаки инсульта.

Внезапная слабость или онемение одной стороны лица, руки или ноги. Чаще всего это происходит с одной стороны тела. Человек испытывает трудность с произношением слов, иногда он и вовсе теряет неспособность говорить или понимать чужую речь другого человека.

Также внезапно может ухудшиться зрение на одном или на обоих глазах. Возможна резкая потеря равновесия, головокружение или нарушение координации движений. В голове возникает внезапная и сильная головная боль без очевидной причины.

Первая помощь при инсульте

Если вы подозреваете у человека инсульт, немедленно позвоните в скорую помощь и сообщите о случившимся. Помогите человеку сесть или лечь в удобное положение. Постарайтесь сохранять спокойствие и поддерживать пострадавшего.

Если человек потерял сознание, проверьте его дыхание и пульс. Если дыхание отсутствует, начните искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Но не давайте пострадавшему еду, питьё или лекарства до прибытия скорой помощи, так как это может усугубить его состояние.

Следите за состоянием пострадавшего, особенно за дыханием и сознанием, до прибытия медицинской помощи.

Причины инсульта

Инсульт может возникнуть по нескольким причинам.

Тромбоз

Образование тромба в артерии, который блокирует кровоток к мозгу.

Эмболия

Попадание тромба из другой части тела в мозговую артерию.

Кровоизлияние

Разрыв кровеносного сосуда в мозге, что приводит к кровоизлиянию.

Сужение артерий

Атеросклероз или другие заболевания, приводящие к сужению артерий, что затрудняет кровоток.

Возрастные риски

Инсульт наиболее часто встречается у людей старше 65 лет, но может произойти и в более молодом возрасте, особенно если присутствуют факторы риска. Например, инсульт может случиться и у совсем молодых людей из-за генетических факторов, травм или других медицинских состояний.

Факторы, провоцирующие инсульт

Повышенное артериальное давление, диабет и высокий уровень холестерина, к которым приводит неправильное питание и ожирение, значительно повышают риск инсульта. В группу риска попадают курильщики и люди ведущие малоподвижный образ жизни.

Если у вас в наличии хотя бы один фактор — это весомый повод задуматься о возможных последствиях и попробовать что-то поменять в жизни.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Первая помощь#Инсульт#Причины инсульта#Возрастные риски
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