Как понять, что у человека инсульт: причины, первая помощь и возрастные риски

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое требует немедленного медицинского вмешательства. Вовремя распознанный инсульт и оказанная первая помощь могут спасти жизнь находящемуся рядом с вами и уменьшить тяжесть последствий. Как понять, что у человека инсульт, и отчего он происходит?
Инсульт может проявляться в виде разных симптомов, и важно уметь их вовремя распознавать. Вот самые очевидные признаки инсульта.
Внезапная слабость или онемение одной стороны лица, руки или ноги. Чаще всего это происходит с одной стороны тела. Человек испытывает трудность с произношением слов, иногда он и вовсе теряет неспособность говорить или понимать чужую речь другого человека.
Также внезапно может ухудшиться зрение на одном или на обоих глазах. Возможна резкая потеря равновесия, головокружение или нарушение координации движений. В голове возникает внезапная и сильная головная боль без очевидной причины.
Если вы подозреваете у человека инсульт, немедленно позвоните в скорую помощь и сообщите о случившимся. Помогите человеку сесть или лечь в удобное положение. Постарайтесь сохранять спокойствие и поддерживать пострадавшего.
Если человек потерял сознание, проверьте его дыхание и пульс. Если дыхание отсутствует, начните искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Но не давайте пострадавшему еду, питьё или лекарства до прибытия скорой помощи, так как это может усугубить его состояние.
Следите за состоянием пострадавшего, особенно за дыханием и сознанием, до прибытия медицинской помощи.
Инсульт может возникнуть по нескольким причинам.
Образование тромба в артерии, который блокирует кровоток к мозгу.
Попадание тромба из другой части тела в мозговую артерию.
Разрыв кровеносного сосуда в мозге, что приводит к кровоизлиянию.
Атеросклероз или другие заболевания, приводящие к сужению артерий, что затрудняет кровоток.
Инсульт наиболее часто встречается у людей старше 65 лет, но может произойти и в более молодом возрасте, особенно если присутствуют факторы риска. Например, инсульт может случиться и у совсем молодых людей из-за генетических факторов, травм или других медицинских состояний.
Повышенное артериальное давление, диабет и высокий уровень холестерина, к которым приводит неправильное питание и ожирение, значительно повышают риск инсульта. В группу риска попадают курильщики и люди ведущие малоподвижный образ жизни.
Если у вас в наличии хотя бы один фактор — это весомый повод задуматься о возможных последствиях и попробовать что-то поменять в жизни.