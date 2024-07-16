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Posted Сегодня, 01:56

Published Сегодня, 01:56

Modified Сегодня, 01:58

Updated Сегодня, 01:58

Жарко будет на неделе

Когда уйдет аномальная жара из Новосибирской области — называем даты

16 июля 2024, 01:56
Фото: 1MI
Жарко будет на неделе

Стало известно, когда аномальная жара уйдет из Новосибирской области

В Новосибирской области стоит какой день уже стоит жара: стало известно, когда она уйдет из региона, погодные сервисы дали прогноз погоды

Еще несколько дней в Новосибирске сохранится жара. При этом в ближайшие дни ожидаются грозы, дожди и ветер с порывами до 14 м/с.

Вторник 16 июля станет самым жарким днем на неделе. Воздух прогреется до +28. Затем средняя температура воздуха будет варьироваться в пределах +26…+25. С воскресенья жара отпустит. Потеплеет до +23. При этом дожди пройдут всю неделю, сообщает «Яндекс. Погода».

Сайт Gismeteo прогнозирует жару до +26…+27. С понедельника следующей недели температура воздуха составит +23. Дожди пройдут до понедельника.

Жара, дожди и грозы вернутся в Новосибирск
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Лето#Температура#Жара#Аномальная жара в Новосибирске
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