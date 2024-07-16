Когда уйдет аномальная жара из Новосибирской области — называем даты

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Еще несколько дней в Новосибирске сохранится жара. При этом в ближайшие дни ожидаются грозы, дожди и ветер с порывами до 14 м/с.
Вторник 16 июля станет самым жарким днем на неделе. Воздух прогреется до +28. Затем средняя температура воздуха будет варьироваться в пределах +26…+25. С воскресенья жара отпустит. Потеплеет до +23. При этом дожди пройдут всю неделю, сообщает «Яндекс. Погода».
Сайт Gismeteo прогнозирует жару до +26…+27. С понедельника следующей недели температура воздуха составит +23. Дожди пройдут до понедельника.