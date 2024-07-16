Когда уйдет аномальная жара из Новосибирской области — называем даты

Вторник 16 июля станет самым жарким днем на неделе. Воздух прогреется до +28. Затем средняя температура воздуха будет варьироваться в пределах +26…+25. С воскресенья жара отпустит. Потеплеет до +23. При этом дожди пройдут всю неделю, сообщает «Яндекс. Погода».