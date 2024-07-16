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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Логотип понравился новосибирцам

Кровавый логотип Хилокского микрорайона создали в Новосибирске

16 июля 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
Логотип понравился новосибирцам
В Новосибирске придумали и создали логотип Хилокского микрорайона, о чем сообщается в соцсетях.

Дизайнер сделал логотип микрорайона Хилокский в необычном виде: он выглядит уж очень пугающе. На нем изображен микрорайон: окрестности, мусор и мигранты, которые «кошмарят» местных жителей.

Фото: «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!»

Новосибирцы с одобрением приняли логотип для ВК-группы «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!», где постоянно поднимают проблемы этого места. На логотипе стекает выдуманная кровь, поэтому он напоминает некий апокалипсис. Горожане высказываются в соцсетях:

«Браво! В одной картинке вся суть ГЕТТО!»;
«Как всё удручающе. Прям апокалипсис»;
«Кстати все персонажи изображенные на аве и обложке, были сфотографированы на Хилокской. Как впрочем вообще ВСЁ что изображено, мусор тоже наш)»;
«Ахахаха, разработчикам Аватарки респект от неравнодушных участников группы»;
«Выглядит ужасающе красиво».
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты
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