Кровавый логотип Хилокского микрорайона создали в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Дизайнер сделал логотип микрорайона Хилокский в необычном виде: он выглядит уж очень пугающе. На нем изображен микрорайон: окрестности, мусор и мигранты, которые «кошмарят» местных жителей.
Новосибирцы с одобрением приняли логотип для ВК-группы «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!», где постоянно поднимают проблемы этого места. На логотипе стекает выдуманная кровь, поэтому он напоминает некий апокалипсис. Горожане высказываются в соцсетях:
«Браво! В одной картинке вся суть ГЕТТО!»;
«Как всё удручающе. Прям апокалипсис»;
«Кстати все персонажи изображенные на аве и обложке, были сфотографированы на Хилокской. Как впрочем вообще ВСЁ что изображено, мусор тоже наш)»;
«Ахахаха, разработчикам Аватарки респект от неравнодушных участников группы»;
«Выглядит ужасающе красиво».