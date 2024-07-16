Курс реабилитации прошли 186 новосибирцев-участников СВО

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
На заседании межведомственной комиссии в правительстве Новосибирской области обсудили оказание медпомощи, реабилитацию, содействие в получении необходимых документов, получение новой профессии и другие меры поддержки участников СВО и членов их семей.
По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, профильные органы исполнительной власти должны максимально внимательно, адресно относиться ко всем вопросам реализации Губернаторского реабилитационного сертификата по своим направлениям, в том числе о возможности продления его реализации до двух лет.
Кроме того, Нелюбов напомнил, что особенная поддержка требуется детям из семей участников СВО — для них должны быть решены вопросы бесплатного питания, подготовки к школе, медицинской и психологической помощи. Эти вопросы — на особом контроле регионального правительства.
Как доложила первый заместитель главы регионального министерства труда и социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева, в Новосибирской области 186 участников СВО завершили курс социально-медицинской реабилитации. Также в числе востребованных видов помощи остаются содействие в оказании медицинской помощи, в установлении инвалидности, дополнительное обучение и другие виды помощи.
Например, три участника СВО воспользовались возможностью профессионального обучения и переквалификации. 13 граждан уже трудоустроены, 9 граждан открыли собственное дело — кузнечную мастерскую, бизнес в области геодезии и картографии, пассажирских перевозок, интернет-торговля и производство мясных полуфабрикатов, сообщает пресс-служба правительства региона.