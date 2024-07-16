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Курс реабилитации прошли 186 новосибирцев-участников СВО

Курс реабилитации прошли 186 новосибирцев-участников СВО

16 июля 2024, 10:03
Фото: 1MI
В Новосибирской области на заседании межведомственной комиссии обсудили меры поддержки участников СВО и их семей, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.

На заседании межведомственной комиссии в правительстве Новосибирской области обсудили оказание медпомощи, реабилитацию, содействие в получении необходимых документов, получение новой профессии и другие меры поддержки участников СВО и членов их семей.

По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, профильные органы исполнительной власти должны максимально внимательно, адресно относиться ко всем вопросам реализации Губернаторского реабилитационного сертификата по своим направлениям, в том числе о возможности продления его реализации до двух лет.

Кроме того, Нелюбов напомнил, что особенная поддержка требуется детям из семей участников СВО — для них должны быть решены вопросы бесплатного питания, подготовки к школе, медицинской и психологической помощи. Эти вопросы — на особом контроле регионального правительства.

Как доложила первый заместитель главы регионального министерства труда и социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева, в Новосибирской области 186 участников СВО завершили курс социально-медицинской реабилитации. Также в числе востребованных видов помощи остаются содействие в оказании медицинской помощи, в установлении инвалидности, дополнительное обучение и другие виды помощи.

Например, три участника СВО воспользовались возможностью профессионального обучения и переквалификации. 13 граждан уже трудоустроены, 9 граждан открыли собственное дело — кузнечную мастерскую, бизнес в области геодезии и картографии, пассажирских перевозок, интернет-торговля и производство мясных полуфабрикатов, сообщает пресс-служба правительства региона.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Правительство#Реабилитация#Медпомощь#Профессиональное обучение
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