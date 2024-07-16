Курс реабилитации прошли 186 новосибирцев-участников СВО

Кроме того, Нелюбов напомнил, что особенная поддержка требуется детям из семей участников СВО — для них должны быть решены вопросы бесплатного питания, подготовки к школе, медицинской и психологической помощи. Эти вопросы — на особом контроле регионального правительства.