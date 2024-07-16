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Published Сегодня, 09:20

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Новосибирцам не разрешили бить гулящих и пьющих жен

Можно ли бить женщин — точку в споре поставил новосибирский имам

16 июля 2024, 09:20
Фото: 1MI

Новосибирцам не разрешили бить гулящих и пьющих жен

По Сети разлетелось видео, в котором казанский имам Тимур Камаев разрешил мусульманам «побивать» жену, но делать это так, чтобы не осталось синяков. Atas.info решил узнать, на самом ли деле Коран позволяет бить женщин.

Что сказал имам мечети Ирек Тимур Камаев

По его словам религиозного деятеля, если в семье назрело непонимание, с женой нужно поговорить по душам. Но если до нее не доходит, то стоит перейти к более решительным мерам. При этом «побивать» нужно так, чтобы не осталось синяков и других следов. Делать это можно мисваком — приспособлением для чистки зубов и не в полную силу. Ведь цель — не нанести увечья, а достучаться до жены. В прямом и переносном смыслах. Общественность возмутилась заявлением имама, сочтя это за призывы к насилию.

Что говорит Коран на самом деле

Корреспондент Atas.info связался с председателем духовного правления мусульман Новосибирска и Новосибирской области, председателем местной религиозной организации мусульман «Ихлас» Рафаэлем Хазрат Сулеймановым.

По его словам, «побивание» в исламе используется в переносном смысле.

«Пророк сказал: „Ты пришел домой, а жена на тебя накинулась с недовольством, отойди от нее. А когда успокоится — призови ее к себе и поговори с ней“. Вообще ислам к женщине относится очень уважительно, потому что женщина — это дар Божий для мужчины во всех религиях — христианстве, мусульманстве, исламе, буддизме. Все великие говорят об этом. К этому подарку нужно относится соответственно. В исламе осуждается принижение женщины. Как говорит пророк: благородство мужчины зависит от того, как он относится к женам».

Рафаэль Хазрат Сулейманов предположил, что Тимура Камаева неверно поняли или он неверно истолковал послание.

«Возможно его неверно поняли, но „побивание“ означает „разговаривать“. Или он неверно интерпретировал то, что сказано в Коране. Вся беда в том, что многие люди неправильно читают Коран, не понимают смысла», — заключил собеседник.
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Корреспондент спросил у священнослужителя, что делать, если женщина не понимает слов?

«В этом случае я мужчинам говорю: „Для чего ты женился? Для того, чтобы только спать с ней? Тебе же Всевышний дал ее, и если ты не можешь справиться с женщиной, почему ты женился?“ Я глубже еще говорю: „Всё, что она делает — гулящая, пьющая, непослушная жена — виноват в этом ты. Ты не сумел подобрать слова, не объяснил, как положено“. Виноват мужчина», — сказал Рафаэлем Хазрат Сулейманов.

Ранее новосибирские православные активисты выступили против принятия закона о профилактике домашнего насилия (СБН). Они объяснили, почему.

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