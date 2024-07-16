Можно ли бить женщин — точку в споре поставил новосибирский имам

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
По его словам религиозного деятеля, если в семье назрело непонимание, с женой нужно поговорить по душам. Но если до нее не доходит, то стоит перейти к более решительным мерам. При этом «побивать» нужно так, чтобы не осталось синяков и других следов. Делать это можно мисваком — приспособлением для чистки зубов и не в полную силу. Ведь цель — не нанести увечья, а достучаться до жены. В прямом и переносном смыслах. Общественность возмутилась заявлением имама, сочтя это за призывы к насилию.
Корреспондент Atas.info связался с председателем духовного правления мусульман Новосибирска и Новосибирской области, председателем местной религиозной организации мусульман «Ихлас» Рафаэлем Хазрат Сулеймановым.
По его словам, «побивание» в исламе используется в переносном смысле.
«Пророк сказал: „Ты пришел домой, а жена на тебя накинулась с недовольством, отойди от нее. А когда успокоится — призови ее к себе и поговори с ней“. Вообще ислам к женщине относится очень уважительно, потому что женщина — это дар Божий для мужчины во всех религиях — христианстве, мусульманстве, исламе, буддизме. Все великие говорят об этом. К этому подарку нужно относится соответственно. В исламе осуждается принижение женщины. Как говорит пророк: благородство мужчины зависит от того, как он относится к женам».
Рафаэль Хазрат Сулейманов предположил, что Тимура Камаева неверно поняли или он неверно истолковал послание.
«Возможно его неверно поняли, но „побивание“ означает „разговаривать“. Или он неверно интерпретировал то, что сказано в Коране. Вся беда в том, что многие люди неправильно читают Коран, не понимают смысла», — заключил собеседник.
Корреспондент спросил у священнослужителя, что делать, если женщина не понимает слов?
«В этом случае я мужчинам говорю: „Для чего ты женился? Для того, чтобы только спать с ней? Тебе же Всевышний дал ее, и если ты не можешь справиться с женщиной, почему ты женился?“ Я глубже еще говорю: „Всё, что она делает — гулящая, пьющая, непослушная жена — виноват в этом ты. Ты не сумел подобрать слова, не объяснил, как положено“. Виноват мужчина», — сказал Рафаэлем Хазрат Сулейманов.
Ранее новосибирские православные активисты выступили против принятия закона о профилактике домашнего насилия (СБН). Они объяснили, почему.