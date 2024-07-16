Можно ли бить женщин — точку в споре поставил новосибирский имам

По его словам религиозного деятеля, если в семье назрело непонимание, с женой нужно поговорить по душам. Но если до нее не доходит, то стоит перейти к более решительным мерам. При этом «побивать» нужно так, чтобы не осталось синяков и других следов. Делать это можно мисваком — приспособлением для чистки зубов и не в полную силу. Ведь цель — не нанести увечья, а достучаться до жены. В прямом и переносном смыслах. Общественность возмутилась заявлением имама, сочтя это за призывы к насилию.