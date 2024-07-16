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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:12

Съездить на Алтай сейчас дорого

На алтайских хот-догах едва не разорились туристы из Новосибирска

16 июля 2024, 08:10
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Съездить на Алтай сейчас дорого
Съездить на Алтай сейчас стоит наравне с Сочи и подобными курортами: новосибирские туристы рассказали, как их шокировали цены.

Съездить отдохнуть на Алтай, к примеру на пять дней, обойдется примерно в 30-45 тысяч с человека. Также с сезоном там дорожает жилье, еда и развлечения.

Недавно семья из Новосибирска отдыхала на Алтае. Они потратили на мини-отдых, который длился всего два дня, 12 тысяч рублей. Четыре тысячи они отдали за бензин, потом 500 рублей за место для палатки, а 8 тысяч они растратили на еду и напитки.

Новосибирцы ели там хот-доги, кукурузу, пили кофе, газировку. Хот-дог с сосиской стоил примерно 250 рублей, а стандартная бутылка воды —150 рублей. Цены «кусались», поэтому на трех человек вышла такая сумма, пишет «BFM-Новосибирск». Это с учетом того, что основную еду они готовили сами, без походов по ресторанам.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Отдых#Цены#Алтай#Туризм
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