На алтайских хот-догах едва не разорились туристы из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Съездить отдохнуть на Алтай, к примеру на пять дней, обойдется примерно в 30-45 тысяч с человека. Также с сезоном там дорожает жилье, еда и развлечения.
Недавно семья из Новосибирска отдыхала на Алтае. Они потратили на мини-отдых, который длился всего два дня, 12 тысяч рублей. Четыре тысячи они отдали за бензин, потом 500 рублей за место для палатки, а 8 тысяч они растратили на еду и напитки.
Новосибирцы ели там хот-доги, кукурузу, пили кофе, газировку. Хот-дог с сосиской стоил примерно 250 рублей, а стандартная бутылка воды —150 рублей. Цены «кусались», поэтому на трех человек вышла такая сумма, пишет «BFM-Новосибирск». Это с учетом того, что основную еду они готовили сами, без походов по ресторанам.