На алтайских хот-догах едва не разорились туристы из Новосибирска

Недавно семья из Новосибирска отдыхала на Алтае. Они потратили на мини-отдых, который длился всего два дня, 12 тысяч рублей. Четыре тысячи они отдали за бензин, потом 500 рублей за место для палатки, а 8 тысяч они растратили на еду и напитки.