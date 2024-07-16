atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июля, 02:39

Published 16 июля, 02:39

Modified 16 июля, 02:41

Updated 16 июля, 02:41

Нашествие волков на новосибирскую деревню прокомментировали в Минприроды

Нашествие волков на новосибирскую деревню прокомментировали в Минприроды

16 июля 2024, 02:39
Фото: 1MI.
Ранее жители деревни Марково заявили, что 15 июля к ним вышла целая стая волков, в министерстве рассказали, что происходит в Новосибирской области на самом деле.

В своем официальном ответе Минприроды дало понять, что источником информации стали жадные до просмотров СМИ. Волков в Куйбышевском районе нет.

«Несколько раз опровергали подобные новости», — сказано в ответе Минприроды.

При этом указанная деревня граничит с Барабинским районом, про наличие волков на его территории министерство умолчало.

Стая волков подошла к деревне в Новосибирской области
Узнать подробнее

Ранее в Советском районе Новосибирска замечали следы медведей, тогда в Минприроды ответили, что косолапый забрел по ошибке и скоро покинет территорию.

Читайте также:
Топ-10 самых популярных услуг у новосибирцев назвали в «Авито»Рок-фестиваль «Ветер Сибири» пройдет в другом месте Новосибирска — гости негодуютГлавный по новосибирским фонтанам покидает свой пост
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Минприроды#Волк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика