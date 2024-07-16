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Нашествие волков на новосибирскую деревню прокомментировали в Минприроды

Нашествие волков на новосибирскую деревню прокомментировали в Минприроды

16 июля 2024, 02:39
Фото: 1MI
Ранее жители деревни Марково заявили, что 15 июля к ним вышла целая стая волков, в министерстве рассказали, что происходит в Новосибирской области на самом деле.

В своем официальном ответе Минприроды дало понять, что источником информации стали жадные до просмотров СМИ. Волков в Куйбышевском районе нет.

«Несколько раз опровергали подобные новости», — сказано в ответе Минприроды.

При этом указанная деревня граничит с Барабинским районом, про наличие волков на его территории министерство умолчало.

Стая волков подошла к деревне в Новосибирской области
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Ранее в Советском районе Новосибирска замечали следы медведей, тогда в Минприроды ответили, что косолапый забрел по ошибке и скоро покинет территорию.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Минприроды#Волк
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