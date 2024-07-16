Нашествие волков на новосибирскую деревню прокомментировали в Минприроды

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 02:41
В своем официальном ответе Минприроды дало понять, что источником информации стали жадные до просмотров СМИ. Волков в Куйбышевском районе нет.
«Несколько раз опровергали подобные новости», — сказано в ответе Минприроды.
При этом указанная деревня граничит с Барабинским районом, про наличие волков на его территории министерство умолчало.
Ранее в Советском районе Новосибирска замечали следы медведей, тогда в Минприроды ответили, что косолапый забрел по ошибке и скоро покинет территорию.