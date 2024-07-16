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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

При каких симптомах точно пора в отпуск, рассказал психолог новосибирцам

Названы симптомы, при обнаружении которых необходимо срочно уходить в отпуск

16 июля 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney

При каких симптомах точно пора в отпуск, рассказал психолог новосибирцам

Эмоциональное выгорание — спутник жителя современного мегаполиса, с разной степенью тяжести его испытывает половина россиян. Изучаем, как распознать опасный синдром.

Что такое эмоциональное выгорание?

Эмоциональное выгорание — это состояние физического, эмоционального и ментального истощения, которое возникает в результате длительного стресса и перегрузки. Это явление чаще всего связано с профессиональной деятельностью, особенно в сферах, требующих постоянного взаимодействия с людьми и повышенного напряжения, пишет Newia.ru. Существуют критерии эмоционального выгорания, говорит консультант по психическому здоровью Чаррис Джонсон. Симптомы можно поделить на физические, эмоциональные, когнитивные, социальные.

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Симптомы эмоционального выгорания

Физические симптомы:

  • Постоянная усталость и слабость
  • Частые головные боли
  • Расстройства сна (бессонница или, наоборот, повышенная сонливость)
  • Ослабление иммунитета, частые простудные заболевания

Эмоциональные симптомы:

  • Чувство безразличия, цинизма и апатии
  • Потеря мотивации и интереса к работе или любимым занятиям
  • Чувство беспомощности и безнадежности
  • Повышенная раздражительность и вспыльчивость

Когнитивные симптомы:

  • Трудности с концентрацией и принятием решений
  • Снижение продуктивности и эффективности на работе
  • Забывчивость и трудности с запоминанием информации

Социальные симптомы:

  • Уменьшение интереса к общению с коллегами, друзьями и семьей
  • Изоляция и избегание социальных контактов
  • Чувство одиночества и отчуждения
Фото: Изображение Midjourney

Как предотвратить эмоциональное выгорание

  1. Регулярный отдых и отпуск: Необходимо регулярно брать выходные и отпуск, чтобы восстановить силы и энергию.

  2. Поддержание здорового образа жизни: Регулярные физические упражнения, правильное питание и достаточное количество сна помогают поддерживать организм в тонусе.

  3. Управление временем: Эффективное планирование рабочего дня и распределение задач помогут избежать перегрузки.

  4. Разделение работы и личной жизни: Важно уметь отключаться от работы в нерабочее время и уделять внимание своим хобби и близким.

  5. Поиск поддержки: Общение с коллегами, друзьями и семьей, а также обращение за помощью к профессионалам (психологам, коучам) могут помочь справиться с трудностями и избежать выгорания.

Эмоциональное выгорание — серьезное состояние, которое требует внимания и правильного подхода. Важно своевременно распознать симптомы и принять меры для восстановления физического и эмоционального здоровья.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Психологическое здоровье
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