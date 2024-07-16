Названы симптомы, при обнаружении которых необходимо срочно уходить в отпуск

Эмоциональное выгорание — это состояние физического, эмоционального и ментального истощения, которое возникает в результате длительного стресса и перегрузки. Это явление чаще всего связано с профессиональной деятельностью, особенно в сферах, требующих постоянного взаимодействия с людьми и повышенного напряжения, пишет Newia.ru. Существуют критерии эмоционального выгорания, говорит консультант по психическому здоровью Чаррис Джонсон. Симптомы можно поделить на физические, эмоциональные, когнитивные, социальные.