Остановка имени ветерана ВОВ Александра Анцупова появилась в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Остановка «Ул. Амбулаторная» будет называться «Ул. Александра Анцупова».
Таким образом увековечили имя Александра Анцупова. Недавно он мог бы отмечать 100 лет. В его честь пять лет назад была переименована сама улица.
Известно, что ветеран родился в 1924 году в Коченевском районе. В 1943 году он получил звание Героя, за участие и заслуги в Великой Отечественной войне. После окончания боевых действий, он почти 30 лет был председателем в своем селе.
Умер Анцупов в 2019 году. Его похоронили на Заельцовском кладбище.