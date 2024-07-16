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Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Остановка получила новое название

Остановка имени ветерана ВОВ Александра Анцупова появилась в Новосибирске

16 июля 2024, 03:55
Фото: 1MI
Остановка получила новое название
Остановку в Новосибирске назвали в честь Героя ВОВ, подробности рассказали в мэрии.

Остановка «Ул. Амбулаторная» будет называться «Ул. Александра Анцупова».

Таким образом увековечили имя Александра Анцупова. Недавно он мог бы отмечать 100 лет. В его честь пять лет назад была переименована сама улица.

Известно, что ветеран родился в 1924 году в Коченевском районе. В 1943 году он получил звание Героя, за участие и заслуги в Великой Отечественной войне. После окончания боевых действий, он почти 30 лет был председателем в своем селе.

Умер Анцупов в 2019 году. Его похоронили на Заельцовском кладбище.

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