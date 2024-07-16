Отчим ударил головой об пол плачущего младенца в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Все произошло в Первомайском районе 12 июля. В одной из квартир отчим пытался успокоить 10-месячного ребенка. В порыве ярости он схватил ребенка и ударил младенца головой об пол.
Малыша срочно доставили в больницу. Там ему оказали всевозможную помощь. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в покушении на убийство. Сейчас он под стражей.
Напомним, ранее мы рассказывали историю, как мать простила убийцу своего сына. Она говорила о любви к сожителю в суде.