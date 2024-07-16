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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Ребенок выжил

Отчим ударил головой об пол плачущего младенца в Новосибирске

16 июля 2024, 07:48
Фото: 1MI
Ребенок выжил
В Новосибирске отчим едва не убил младенца, подробности дали в Следкоме.

Все произошло в Первомайском районе 12 июля. В одной из квартир отчим пытался успокоить 10-месячного ребенка. В порыве ярости он схватил ребенка и ударил младенца головой об пол.

Малыша срочно доставили в больницу. Там ему оказали всевозможную помощь. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в покушении на убийство. Сейчас он под стражей.

Напомним, ранее мы рассказывали историю, как мать простила убийцу своего сына. Она говорила о любви к сожителю в суде.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Убийство#Арест#Младенец
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