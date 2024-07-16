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Posted 16 июля, 04:48

Published 16 июля, 04:48

Modified 16 июля, 04:50

Updated 16 июля, 04:50

Парни застряли

Помощь спасателей потребовалась любителям переплывать реку в Новосибирске

16 июля 2024, 04:48
Фото: atas.info. Парни застряли
В Новосибирске молодые парни оказались в западне: они не смогли вернуться на берег, подробности рассказали в МАСС.

Инцидент случился 15 июля на реке Обь. Трое молодых парней, которым 19 лет переплыли на островок на пляже «Бугринский». Правда вернуться они уже не смогли.

У них не было сил вернуться обратно. Отчаявшись, они начали звать на помощь. С острова их уже эвакуировали спасатели.

С парнями провели беседу, ведь такое «приключение» могло обернуться несчастным случаем. Например, они не учли ряд факторов, таких как скорость течения, погодные условия и свои силы.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Лето#Купальный сезон#Спасатели МАСС
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