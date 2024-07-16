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Ранее к работе подрядчика не раз высказывали претензии

Ремонт Димитровского моста в Новосибирске выполняют с браком

16 июля 2024, 08:34
Фото: atas.info
Ранее к работе подрядчика не раз высказывали претензии
Подрядчик провалил работы на тестовом участке, в мэрии пока не принято окончательное решение о расторжении контракта.

Компания «Дороги Сибири», которая ведет ремонт Димитровского моста в рамках муниципального контракта, не справляется со своими обязательствами. Работы на пробном участке выполнены с браком, тем не менее, в среду дорожники приступают к основной части реконструкции асфальтового покрытия, сообщил во вторник, 16 июля, руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

При этом, заметил глава департамента, в четверг, 18 июля, в силу должно вступить выданное ранее уведомление муниципалитета об одностороннем разрыве контракта с нерадивым подрядчиком.

«В четверг подводим черту — будем мы дальше с ним работать или не будем», — заявил Кодалаев.

Тем временем, к подрядчику ремонта Октябрьского моста, компании «СпецТрансСтрой», большинство претензий снято. Сейчас строительная готовность переправы составляет 57%. Однако, есть опасения, что к ноябрю, как планировалось ранее, ремонт завершен не будет.

«Темпы пока нам не позволяют говорить об уверенном завершении работ», — констатировал Иосиф Кодалаев.

Ранее в мэрии заявляли о возможном расторжении контракта с «СпецТрансСтроем».

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#Новосибирск#Контракт#Октябрьский мост#Подрядчик#Димитровский мост#Расторжение
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