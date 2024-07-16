Ремонт Димитровского моста в Новосибирске выполняют с браком

Компания «Дороги Сибири», которая ведет ремонт Димитровского моста в рамках муниципального контракта, не справляется со своими обязательствами. Работы на пробном участке выполнены с браком, тем не менее, в среду дорожники приступают к основной части реконструкции асфальтового покрытия, сообщил во вторник, 16 июля, руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.