Северное сияние может представлять угрозу для энергетического комплекса планеты

В момент взаимодействия с земным полем солнечные частицы вызывают геомагнитные бури. Те в свою очередь вступают в контакт с атмосферой, запуская полярные сияния. Межпланетные толчки, которые функционируют по принципу ударной волны, вызванной солнечным ветром, тоже содействуют развитию этого явления. Таким образом, северное сияние можно считать предупреждением о том, что электрические токи в космосе способны наносить удары по энергосистемам Земли.