Северное сияние может представлять угрозу для энергетического комплекса планеты

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Об этом рассказали ученые НАСА, которые увидели связь между явлением природы и его энергетическими токами, которые способны повреждать трубопроводы и подземные кабели, сообщает «Новая Хакасия».
Ученые заметили, что угол влияния межпланетных толчков на магнитное поле Земли определяет силу токов.
Формирование межпланетных толчков происходит, как звуковой удар реактивного самолета. Однако в данном случае громкого звука нет, а вместо него возникает ударная волна, которая сжимает магнитное поле Земли. Эта же волна создает магнитные токи, вредные для любых структур, проводящих электричество.
Межпланетные толчки нередко оказываются источником мощных токов и полярных сияний, а при регулярном повторении могут даже наносить ущерб инфраструктуре.
В момент взаимодействия с земным полем солнечные частицы вызывают геомагнитные бури. Те в свою очередь вступают в контакт с атмосферой, запуская полярные сияния. Межпланетные толчки, которые функционируют по принципу ударной волны, вызванной солнечным ветром, тоже содействуют развитию этого явления. Таким образом, северное сияние можно считать предупреждением о том, что электрические токи в космосе способны наносить удары по энергосистемам Земли.
Эксперты предполагают, что в целях обеспечения защиты оборудования энергетикам нужно отключать ряд специальных электрических цепей в момент поступления сигнала о поражении электрическим током. Так происходит предотвращение возникновения геомагнитных токов, наносящих вред оборудованию.