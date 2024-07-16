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Северное сияние может представлять угрозу для энергетического комплекса планеты

Северное сияние может представлять угрозу для энергетического комплекса планеты

16 июля 2024, 17:38
Северное сияние представляет опасность для энергетической системы Земли.

Об этом рассказали ученые НАСА, которые увидели связь между явлением природы и его энергетическими токами, которые способны повреждать трубопроводы и подземные кабели, сообщает «Новая Хакасия».

Ученые заметили, что угол влияния межпланетных толчков на магнитное поле Земли определяет силу токов.

Формирование межпланетных толчков происходит, как звуковой удар реактивного самолета. Однако в данном случае громкого звука нет, а вместо него возникает ударная волна, которая сжимает магнитное поле Земли. Эта же волна создает магнитные токи, вредные для любых структур, проводящих электричество.

Межпланетные толчки нередко оказываются источником мощных токов и полярных сияний, а при регулярном повторении могут даже наносить ущерб инфраструктуре.

В момент взаимодействия с земным полем солнечные частицы вызывают геомагнитные бури. Те в свою очередь вступают в контакт с атмосферой, запуская полярные сияния. Межпланетные толчки, которые функционируют по принципу ударной волны, вызванной солнечным ветром, тоже содействуют развитию этого явления. Таким образом, северное сияние можно считать предупреждением о том, что электрические токи в космосе способны наносить удары по энергосистемам Земли.

Эксперты предполагают, что в целях обеспечения защиты оборудования энергетикам нужно отключать ряд специальных электрических цепей в момент поступления сигнала о поражении электрическим током. Так происходит предотвращение возникновения геомагнитных токов, наносящих вред оборудованию.

#Общество
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