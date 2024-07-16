Смягчить срок требует убийца, сбивший на авто журналиста в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Весной 2020 года журналиста, который работал на телеканале «ГТРК Новосибирск», сбил Никита Лазьков. Доказано, что он был под наркотиками и передвигался на автомобиле Mercedes-Benz на большой скорости. Травмы у Антона Лучанского были смертельными.
Убийцу признали виновным. Ему назначили 6,5 лет колонии. Он несколько раз пытался добиться смягчения срока. В прошлом году его даже могли выпустить на свободу, но это решение было оспорено.
Сейчас Лазьков в третий раз добивается мягкого наказания, то есть принудительные работы. В августе пройдет очередное судебное заседания, где станет известна судьба признанного виновника смертельной аварии.