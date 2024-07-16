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Приговор могут смягчить

Смягчить срок требует убийца, сбивший на авто журналиста в Новосибирске

16 июля 2024, 05:10
Фото: 1MI
Приговор могут смягчить
Виновник смертельного ДТП, где погиб новосибирский журналист, в очередной раз пытается добиться смягчения срока, подробности сообщил Первомайский районный суд.

Весной 2020 года журналиста, который работал на телеканале «ГТРК Новосибирск», сбил Никита Лазьков. Доказано, что он был под наркотиками и передвигался на автомобиле Mercedes-Benz на большой скорости. Травмы у Антона Лучанского были смертельными.

Убийцу признали виновным. Ему назначили 6,5 лет колонии. Он несколько раз пытался добиться смягчения срока. В прошлом году его даже могли выпустить на свободу, но это решение было оспорено.

Сейчас Лазьков в третий раз добивается мягкого наказания, то есть принудительные работы. В августе пройдет очередное судебное заседания, где станет известна судьба признанного виновника смертельной аварии.

Убийцу новосибирского журналиста Лучанского досрочно выпустили на свободу
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ДТП#Суд#Приговор#Тюрьма#Обжалование
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