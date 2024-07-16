Сразу четверых любителей сапов спасли на Обском море в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Очередное происшествие с любителями покататься на сапбордах случилось в Новосибирске во вторник, 16 июля. Днем внезапный порыв ветра унес от берега молодую женщину и сопровождавшего ее подростка.
Примерно в 15 часов на пульт оперативного дежурного МАСС позвонила женщина и рассказала, что ее и родившегося в 2007 году подростка на сапах уносит вглубь акватории Обского водохранилища. На помощь терпящим бедствие на катере отправились сотрудники аварийно-спасательного отряда «Приморский».
Сапбордистов быстро отыскали, пересадили в катер и повезли в сторону берега. Но по пути спасатели заметили двух ровесников только что спасенного парня, которых коварный ветер также на сапах тащил от берега.
Все любители катания на сапах были доставлены на берег, помощь никому не понадобилась.