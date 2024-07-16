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Updated Сегодня, 10:35

Сразу четверых любителей сапов спасли на Обском море в Новосибирске

Сразу четверых любителей сапов спасли на Обском море в Новосибирске

16 июля 2024, 10:33
Фото: МАСС
В Новосибирске спасатели доставили на берег четверых сапбордистов, унесенных порывом ветра вглубь Обского моря, следует из сообщения мунициральной аварийно-спасательной службы.

Очередное происшествие с любителями покататься на сапбордах случилось в Новосибирске во вторник, 16 июля. Днем внезапный порыв ветра унес от берега молодую женщину и сопровождавшего ее подростка.

Примерно в 15 часов на пульт оперативного дежурного МАСС позвонила женщина и рассказала, что ее и родившегося в 2007 году подростка на сапах уносит вглубь акватории Обского водохранилища. На помощь терпящим бедствие на катере отправились сотрудники аварийно-спасательного отряда «Приморский».

Сапбордистов быстро отыскали, пересадили в катер и повезли в сторону берега. Но по пути спасатели заметили двух ровесников только что спасенного парня, которых коварный ветер также на сапах тащил от берега.

Все любители катания на сапах были доставлены на берег, помощь никому не понадобилась.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Обское море#Спасатели#Сапбординг
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