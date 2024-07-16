Сроки и стоимость расселения всего ветхого жилья озвучили в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Использование программы так называемого комплексного развития территорий (КРТ), когда расселение домов, признанных аварийными, происходит за счет средств застройщика, претендующего на земельный участок, позволит относительно быстро решить проблемы ветхого жилья. Об этом во вторник, 16 июля, в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщил руководитель городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.
«Цена вопроса расселения сформированного сегодня в городе реестра проблемных ветхих и аварийных домов порядка 25 миллиардов рублей. Мы проанализировали эти территории с точки зрения использования института КРТ, из 449 домов в будущие проекты КРТ или уже заключенные попадают 333…Планируем в течение пяти лет двумя позициями, в рамках федерального финансирования и проектами КРТ охватить весь объем домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2024 года», — заявил Кондратьев.
Между тем, реализация на практике механизма КРТ зачастую приводит к тому, что застройщики готовятся к сносу не ветхого жилья, а коттеджей и качественных домов в частном секторе. Нюансы местного законодательства позволяют пустить под нож бульдозера практически весь частные домовладения в Новосибирске.