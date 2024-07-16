Сроки и стоимость расселения всего ветхого жилья озвучили в Новосибирске

Между тем, реализация на практике механизма КРТ зачастую приводит к тому, что застройщики готовятся к сносу не ветхого жилья, а коттеджей и качественных домов в частном секторе. Нюансы местного законодательства позволяют пустить под нож бульдозера практически весь частные домовладения в Новосибирске.