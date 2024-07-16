Тело утонувшего при спасении ребенка в Оби мужчины найдено в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В реке Обь в Новосибирске нашли тело утонувшего в воскресенье, 14 июля молодого мужчины. Напомним, погибший пытался спасти начавших тонуть во время купания на несанкционированном пляже в окрестностях парка «Арена» детей.
По словам очевидцев, жертва попала в водоворот. Спасателям, прежде чем отыскать тело новосибирца, пришлось проверить дно Оби на площади несколько десятков тысяч квадратных метров.
Сотрудники МАСС предупреждают о смертельной опасности купания в непредназначенных для этого местах, в нетрезвом виде или ночью.