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Тело утонувшего при спасении ребенка в Оби мужчины найдено в Новосибирске

Тело утонувшего при спасении ребенка в Оби мужчины найдено в Новосибирске

16 июля 2024, 10:07
Фото: МАСС
В Новосибирске в Оби найдено тело молодого мужчины, утонувшего во время попытки спасти ребенка, следует из сообщения муниципальной аварийно-спасательной службы.

В реке Обь в Новосибирске нашли тело утонувшего в воскресенье, 14 июля молодого мужчины. Напомним, погибший пытался спасти начавших тонуть во время купания на несанкционированном пляже в окрестностях парка «Арена» детей.

По словам очевидцев, жертва попала в водоворот. Спасателям, прежде чем отыскать тело новосибирца, пришлось проверить дно Оби на площади несколько десятков тысяч квадратных метров.

Сотрудники МАСС предупреждают о смертельной опасности купания в непредназначенных для этого местах, в нетрезвом виде или ночью.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Дети#Обь#Пляж#Трагедия#Утонувший
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