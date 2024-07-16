В мэрии Новосибирска высказались о судьбе исторических домов соцгорода «Сибкомбайна»

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Дома № 8 и 10 в 1-м переулке Пархоменко будут расселены до конца третьего квартала 2024 года, сообщил руководитель городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.
В доме № 10 осталось согласовать формальности с жильцами трех квартир, остальные уже расселены за счет муниципалитета. Для расселения дома № 8 получены средства из областного бюджета
«Приступили к оценке квартир…ориентируемся, чтобы до начала отопительного сезона у нас все вопросы максимально были решены», — заявил Кондратьев.
Эти здания ранее были признаны аварийными. С такой оценкой часть жильцов была не согласна, активисты говорили, что строения специально не поддерживают в надлежащем состоянии, чтобы освободить земельный участок для застройки.
Дома строчной застройки по 1-му и 2-му переулкам Пархоменко входят в состав соцгорода завода «Сибкомбайн» (позже «Сибсельмаш»), построенного в 30-е годы прошлого века в стиле конструктивизма с учетом опыта немецкого архитектора Эрнста Мая.
Эксперты в области градостроительства считают, что этот комплекс имеет историческую и культурную ценность. В 2020 году в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области подана заявка о придании соцгороду охранного статуса.
Весной 2021 года инспекция ответила отказом «так как объект не обладает признаками объекта культурного наследия и не имеет историко-культурной ценности».
Ранее уже было уничтожено здание ДК им. Клары Цеткин и частично разрушено здание первого звукового городского кинотеатра «Металлист», так же входивших в состав соцгорода.
О том, что планируется строить на месте домов в 1-м переулке Пархоменко, в мэрии не сообщают, отмечая, что разговоры на эту тему преждевременны.
Ранее мы рассказывали о том, что в соцгороде завода расточных станков (позже «Тяжстанкогидропресс») снесли чаши двух исторических фонтанов.