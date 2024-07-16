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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Дома в 1-м переулке Пархоменко — типичные образцы конструктивизма

В мэрии Новосибирска высказались о судьбе исторических домов соцгорода «Сибкомбайна»

16 июля 2024, 11:02
Фото: 2GIS
Дома в 1-м переулке Пархоменко — типичные образцы конструктивизма
Конструктивистские постройки в 1-м переулке Пархоменко расселят до начала отопительного сезона, сообщили в муниципалитете.

Дома № 8 и 10 в 1-м переулке Пархоменко будут расселены до конца третьего квартала 2024 года, сообщил руководитель городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

В доме № 10 осталось согласовать формальности с жильцами трех квартир, остальные уже расселены за счет муниципалитета. Для расселения дома № 8 получены средства из областного бюджета

«Приступили к оценке квартир…ориентируемся, чтобы до начала отопительного сезона у нас все вопросы максимально были решены», — заявил Кондратьев.

Эти здания ранее были признаны аварийными. С такой оценкой часть жильцов была не согласна, активисты говорили, что строения специально не поддерживают в надлежащем состоянии, чтобы освободить земельный участок для застройки.

Так соцгород выглядел в первые годы своего существованияТак соцгород выглядел в первые годы своего существования
Так соцгород выглядел в первые годы своего существования

Дома строчной застройки по 1-му и 2-му переулкам Пархоменко входят в состав соцгорода завода «Сибкомбайн» (позже «Сибсельмаш»), построенного в 30-е годы прошлого века в стиле конструктивизма с учетом опыта немецкого архитектора Эрнста Мая.

Эксперты в области градостроительства считают, что этот комплекс имеет историческую и культурную ценность. В 2020 году в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области подана заявка о придании соцгороду охранного статуса.

Весной 2021 года инспекция ответила отказом «так как объект не обладает признаками объекта культурного наследия и не имеет историко-культурной ценности».

Ранее уже было уничтожено здание ДК им. Клары Цеткин и частично разрушено здание первого звукового городского кинотеатра «Металлист», так же входивших в состав соцгорода.

О том, что планируется строить на месте домов в 1-м переулке Пархоменко, в мэрии не сообщают, отмечая, что разговоры на эту тему преждевременны.

Ранее мы рассказывали о том, что в соцгороде завода расточных станков (позже «Тяжстанкогидропресс») снесли чаши двух исторических фонтанов.

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