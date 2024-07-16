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В российские антилидеры по заболеваемости ВИЧ вырвалась Новосибирская область

В российские антилидеры по заболеваемости ВИЧ вырвалась Новосибирская область

16 июля 2024, 02:11
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирская область по итогам 2023 года оказалась на 10 месте рейтинга субъектов с наиболее высокой заболеваемостью и пораженностью ВИЧ-инфекцией, информация представлена в докладе Роспотребнадзора.

Заболеваемость в регионе на 100 тысяч населения составила 67,24 случая. При этом уровень инфицированности среди сельского населения выше — 98,51 случаев на 100 тысяч человек. Среди несовершеннолетних жителей Новосибирской области этот показатель составляет 4,05 случая на 100 тысяч человек.

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В исследовании отмечено, что в последние годы в РФ ВИЧ-инфекция чаще всего выявляется среди самого активного трудоспособного населения. Так, в 2023 году среди граждан 30–39 лет инфекцию диагностировали у 35,3%.

Среди надежных способов защититься от ВИЧ-инфекции называют постоянного партнера, с которым сохраняется обоюдная верность, а также использование презервативов при контактах.

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