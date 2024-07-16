В российские антилидеры по заболеваемости ВИЧ вырвалась Новосибирская область

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Published Сегодня, 02:11
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Заболеваемость в регионе на 100 тысяч населения составила 67,24 случая. При этом уровень инфицированности среди сельского населения выше — 98,51 случаев на 100 тысяч человек. Среди несовершеннолетних жителей Новосибирской области этот показатель составляет 4,05 случая на 100 тысяч человек.
В исследовании отмечено, что в последние годы в РФ ВИЧ-инфекция чаще всего выявляется среди самого активного трудоспособного населения. Так, в 2023 году среди граждан 30–39 лет инфекцию диагностировали у 35,3%.
Среди надежных способов защититься от ВИЧ-инфекции называют постоянного партнера, с которым сохраняется обоюдная верность, а также использование презервативов при контактах.