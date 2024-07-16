В российские антилидеры по заболеваемости ВИЧ вырвалась Новосибирская область

Заболеваемость в регионе на 100 тысяч населения составила 67,24 случая. При этом уровень инфицированности среди сельского населения выше — 98,51 случаев на 100 тысяч человек. Среди несовершеннолетних жителей Новосибирской области этот показатель составляет 4,05 случая на 100 тысяч человек.