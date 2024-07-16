Врачи рассказали о пользе и вреде заменителей дорогих лекарств

Одним из главных преимуществ дженериков является их более низкая стоимость по сравнению с оригинальными препаратами. Это позволяет сделать лекарства доступными для более широкого круга пациентов, особенно для тех, кто не может позволить себе дорогие оригинальные препараты. Благодаря дженерикам многие люди получают возможность лечиться эффективно и без существенных финансовых затрат.