«Я его не прощу»: отчим избил до комы младенца в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Всё случилось на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска. В семье помимо пострадавшего малыша, еще двое детей — девочки. Отцы детей алименты не платят, сетует Алена*. В марте она познакомилась с Игорем*. По ее словам, мужчина довольно быстро вошел в семью, агрессию не выражал.
Но в тот роковой вечер 11 июля мужчина пришел не в духе и выпивший. Когда наступила пора укладывать детей спать, Алена* на какое-то время отлучилась в туалет. Услышав крик, прибежала. Игорь* успокоил: малыш спит, не мешай, пишет КП-Новосибирск.
На следующий младенец не проснулся. Мать позвонила в службу скорой помощи.
Как выяснили врачи, младенец получил тяжелые травмы костей черепа, его подключили к аппарату ИВЛ. Мать уверяет, что не простит обидчика ее сына. Женщина вспоминает, что малыш родился недоношенным, весил меньше 2 килограммов. Роды прошли тяжело, пришлось делать кесарево сечение. Сама она росла в детском доме.
Сам отчим говорит, что просто уронил ребенка. Его арестовали на время следствия.
Алена* переживает, что из-за произошедшего теперь их семью поставят на учет как неблагополучную. Женщину проверяют на соучастие в преступлении.
*Имена героев изменены.