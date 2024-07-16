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«Я его не прощу»: отчим избил до комы младенца в Новосибирске

«Я его не прощу»: отчим избил до комы младенца в Новосибирске

16 июля 2024, 10:13
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В Новосибирске отчим избил 10-месячного младенца за то, что тот плакал, а мужчина был не в духе. Мать ребенка рассказала корреспондентам, как это произошло.

Всё случилось на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска. В семье помимо пострадавшего малыша, еще двое детей — девочки. Отцы детей алименты не платят, сетует Алена*. В марте она познакомилась с Игорем*. По ее словам, мужчина довольно быстро вошел в семью, агрессию не выражал.

Но в тот роковой вечер 11 июля мужчина пришел не в духе и выпивший. Когда наступила пора укладывать детей спать, Алена* на какое-то время отлучилась в туалет. Услышав крик, прибежала. Игорь* успокоил: малыш спит, не мешай, пишет КП-Новосибирск.

На следующий младенец не проснулся. Мать позвонила в службу скорой помощи.

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Как выяснили врачи, младенец получил тяжелые травмы костей черепа, его подключили к аппарату ИВЛ. Мать уверяет, что не простит обидчика ее сына. Женщина вспоминает, что малыш родился недоношенным, весил меньше 2 килограммов. Роды прошли тяжело, пришлось делать кесарево сечение. Сама она росла в детском доме.

Сам отчим говорит, что просто уронил ребенка. Его арестовали на время следствия.

Алена* переживает, что из-за произошедшего теперь их семью поставят на учет как неблагополучную. Женщину проверяют на соучастие в преступлении.

*Имена героев изменены.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети
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