«Я его не прощу»: отчим избил до комы младенца в Новосибирске

Всё случилось на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска. В семье помимо пострадавшего малыша, еще двое детей — девочки. Отцы детей алименты не платят, сетует Алена*. В марте она познакомилась с Игорем*. По ее словам, мужчина довольно быстро вошел в семью, агрессию не выражал.