За задержку рейса на 15 часов оштрафовали авиакомпанию «ЮТэйр» в Новосибирске

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В Новосибирске наказали авиакомпанию «ЮТэйр», задержавшую вылет из аэропорта Толмачево в Сургут, и при этом не предоставила пассажирам полагающиеся им по закону бесплатные услуги. Авиаперевозчика оштрафовали на 35 тысяч рублей по административной статье, предусматривающей ответственность за повторное нарушение законодательства об оказании услуг.
Выяснилось, что в марте нынешнего года вылет в северный город был задержан на 15 часов. Пассажиры вынуждены были ожидать объявления о начале посадки в здании аэровокзала: их не поселили в гостиницу, и даже не предоставили еду и питье.
Гендиректору аваакомпании было направлено соответствующее предписание, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.