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Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Лось остался жив

Застрявшего лося вытянули семь человек под Новосибирском — как это происходило

16 июля 2024, 03:21
Фото: Изображение Midjourney
Лось остался жив

Появились подробности спасения застрявшего лося под Новосибирском

В Бердске Новосибирской области местные жители оказали помощь лосю, сообщили в Минприроды.

Все произошло 14 июля. Лось застрял в местном озере и не смог самостоятельно выбраться. На помощь ему пришли сибиряки. Они обвязали животное, затем всемером тянули зверя из воды.

Лось весил минимум полтонны. Когда его вытянули, он снова ринулся в воду. Животное перебежало на другой берег и скрылось вдали леса.

Правда, действия новосибирцев раскритиковали в Минприроды. Как уточнили в министерстве, люди не позвали на место инспектора и действовали самостоятельно. Это могло навредить дикому зверю.

Фото: Минприроды
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Помощь#Бердск#Минприроды#Лось
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