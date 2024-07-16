Застрявшего лося вытянули семь человек под Новосибирском — как это происходило

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Все произошло 14 июля. Лось застрял в местном озере и не смог самостоятельно выбраться. На помощь ему пришли сибиряки. Они обвязали животное, затем всемером тянули зверя из воды.
Лось весил минимум полтонны. Когда его вытянули, он снова ринулся в воду. Животное перебежало на другой берег и скрылось вдали леса.
Правда, действия новосибирцев раскритиковали в Минприроды. Как уточнили в министерстве, люди не позвали на место инспектора и действовали самостоятельно. Это могло навредить дикому зверю.